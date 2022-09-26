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Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК, иностранцам нужно будет иметь загранпаспорт
Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК, иностранцам нужно будет иметь загранпаспорт
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