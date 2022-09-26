Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+13°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 62% влажность
  • З-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК, иностранцам нужно будет иметь загранпаспорт
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45159
Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК, иностранцам нужно будет иметь загранпаспорт
Отправлено: 26.09.22 - 17:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения планируют внести в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане. Публичное обсуждение проекта продлится до 10 октября 2022 года.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
496
Re: Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК,...
Отправлено: 26.09.22 - 17:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да... Дезертирам это создаст проблемы.
Или возвращаться на Родину, или искать страну, где ещё не догадались требовать загранпаспорт...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК, иностранцам нужно будет иметь загранпаспорт
Отправлено: 26.09.22 - 17:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там у них у всех загранпаспорта.
Мегодня и всегда, сколько раз регистрирую, не видел россиянина без паспорта..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS