Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией: "Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе". Читать новость
Заключать договора на длительный срок,поддержим квартиро съёмщиков,а кто поддержит арендотателя, когда квартиро съёмщик собрав ночью чемоданы и съехал в не известном направлении не уплатив за жилье за длительный срок?
Анатолий: Заключать договора на длительный срок,поддержим квартиро съёмщиков,а кто поддержит арендотателя, когда квартиро съёмщик собрав ночью чемоданы и съехал в не известном направлении не уплатив за жилье за длительный срок?
Арендная плата обычно берётся за месяц вперёд,при этом арендатор оставляет депозит,так что пусть сваливает.
Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией. «Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе и могут стать катализатором будущих проблем.
Прибыло россиян несколько тысяч,и уже проблеммы. А как в Россию прибыло два миллиона граждан Украины? Получают гражданство и ни каких проблем.
Ты же там эти нюансы расписываешь, прописываешь, неустойки и форс мажоры в том числе, составляете в двух экземплярах, подписи сторон и тд.. Более подробный договор в Крыше, но там много листов, не читал его. Но думаю там тоже все расписано
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