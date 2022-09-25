Отправлено: - 14:37

Анатолий:

Заключать договора на длительный срок,поддержим квартиро съёмщиков,а кто поддержит арендотателя, когда квартиро съёмщик собрав ночью чемоданы и съехал в не известном направлении не уплатив за жилье за длительный срок?

Цитата:Арендная плата обычно берётся за месяц вперёд,при этом арендатор оставляет депозит,так что пусть сваливает.