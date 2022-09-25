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≡ Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45159
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
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Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией: "Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе".
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
180
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 26.09.22 - 14:04
#15
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Цитата:
костанаец:
а налоги хитропопые арендодатели платят в полном размере?

Налог ,если ВЫ не в курсе,с20 по23 год не платится,блин мораторий однако.
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
180
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 26.09.22 - 14:10
#16
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Заключать договора на длительный срок,поддержим квартиро съёмщиков,а кто поддержит арендотателя, когда квартиро съёмщик собрав ночью чемоданы и съехал в не известном направлении не уплатив за жилье за длительный срок?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8894
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 26.09.22 - 14:37
#17
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Цитата:
Анатолий:
Заключать договора на длительный срок,поддержим квартиро съёмщиков,а кто поддержит арендотателя, когда квартиро съёмщик собрав ночью чемоданы и съехал в не известном направлении не уплатив за жилье за длительный срок?

Арендная плата обычно берётся за месяц вперёд,при этом арендатор оставляет депозит,так что пусть сваливает.
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
180
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 14:45
#18
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Это так делают ,если без договора.А если договор на год и на третий месяц свалит,куда мне с договором? что он за год предоплату сделает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 16:39
#19
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Цитата:
Анатолий:
А если договор на год и на третий месяц свалит,куда мне с договором

В договоре все обговаривается
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
180
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:00
#20
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Ну прописал на год,а что дальше то?
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
180
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 26.09.22 - 17:09
#21
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Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией. «Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе и могут стать катализатором будущих проблем.

Прибыло россиян несколько тысяч,и уже проблеммы. А как в Россию прибыло два миллиона
граждан Украины? Получают гражданство и ни каких проблем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:14
#22
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Цитата:
Анатолий:
Ну прописал на год,а что дальше то?

Ты же там эти нюансы расписываешь, прописываешь, неустойки и форс мажоры в том числе, составляете в двух экземплярах, подписи сторон и тд..
Более подробный договор в Крыше, но там много листов, не читал его.
Но думаю там тоже все расписано
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8894
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:21
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Арендная плата обычно берётся за месяц вперёд,при этом арендатор оставляет депозит,так что пусть сваливает.

Цитата:
Анатолий:
Это так делают ,если без договора.А если договор на год и на третий месяц свалит,куда мне с договором? что он за год предоплату сделает?

Я надеюсь вы не стебётесь сейчас,а искренне недоумеваете.
Пропишите в договоре, что оплата будет за месяц вперёд и всё.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:26
#24
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:27
#25
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Это Костанай
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:29
#26
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:31
#27
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Я думал 150 будет однушка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18292
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:35
#28
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В Рудном умудряются сдавать однушки по 20 тысяч..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8894
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:42
#29
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