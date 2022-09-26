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Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45158
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 14:58
В Министерстве иностранных дел озвучили позицию Казахстана по прошедшим референдумам о присоединении к России квазигосударственных территорий ЛНР, ДНР, а также украинских Запорожской и Херсонской областей.
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(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 18276
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 14:58
Еще один щелчок по носу того, кто забывает имя нашего президента
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:00
что не признают- не прозвучало.
правильная,взвешенная позиция..
Как раньше Токаев Петербурге и говорил.
ситуация имеет две стороны, и некоторую неопределенность.
с одной стороны каждый народ имеет право на самооопределение.
с другой- территориальная целостность государств.
оба положения закреплены в ООН.
и друг с другом находятся в определенном противоречии.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:02]
правильная,взвешенная позиция..
Как раньше Токаев Петербурге и говорил.
ситуация имеет две стороны, и некоторую неопределенность.
с одной стороны каждый народ имеет право на самооопределение.
с другой- территориальная целостность государств.
оба положения закреплены в ООН.
и друг с другом находятся в определенном противоречии.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:02]
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:04
сто процентов уверен , после этого баски в Испании
и шотландцы снова будут поднимать и решать свой вопрос независимости.
и шотландцы снова будут поднимать и решать свой вопрос независимости.
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:10
да, и референдумы во всех четырех регионов признаны состоявшимися,
явка 50 процентов превышена уже.
но голосование еще продолжается.
явка 50 процентов превышена уже.
но голосование еще продолжается.
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:23
Они признаны состоявшимися только пока РФ, правда ещё не известна позиция Эритреи, КНДР и Никарагуа, остальные вряд ли признают. Что касается явки и официальных данных. то по российским каналам Ваша позиция верна, по всем остальным не очень. Это , как сказали в Дагестане полная поддержка мобилизации.а потом показывают по независимым каналам митинги протеста, причём в основном женщин в Махачкале. Женщин. там ещё побаиваются силовики, с мужчинами , разговор короткий, повестку в зубы и в автозак
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:25
они признаны состоявшимися ЦИК этих четырех регионов.
результатов еще нет.
так что не надо телегу впереди лошади ставить.
результатов еще нет.
так что не надо телегу впереди лошади ставить.
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:28
у нас тоже митинги протеста каждый месяц проходят.
то армавтомобилисты, то женщины про пенсии,то про кредиты.
и суды потом проходят.
в январе что то было тоже.
за чистый листочек а4 сейчас также строго наверное.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:29]
то армавтомобилисты, то женщины про пенсии,то про кредиты.
и суды потом проходят.
в январе что то было тоже.
за чистый листочек а4 сейчас также строго наверное.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:29]
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:39
Кстати фото очень классное, бюллетени на фоне "человека с ружьем". Ну про ружьё, я конечно перепутал, это про Ленина было
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 525
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:43
Да России пофиг кто там что признает. Так же как и туркам пофиг и как израильтянам пофиг. Так что никакого щелчка по носу абсолютно нету.
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:43
Разница в том, что у нас война не идёт. Даже в Крыму, когда проводился референдум не стреляли, а тут побыстрее бы захапать, блин, что то королевство маловато, развернуться негде, как говаривала незабвенная мачеха из Золушки
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:51
Кстати , а чем сейчас Россия отличается от США. Что США не понравился строй в Ираке, Ливии, САР и т.д., что теперь Россия учит Украину " как Родину любить"
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