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≡ Стрельба в российской школе: число погибших растет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45158
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
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По последним данным, в результате стрельбы погибли десять человек. Из них пять детей в возрасте от восьми до 15 лет, а также пять взрослых. Еще семь человек получили ранения. Ранее поступала информация о девяти пострадавших.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
#1
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все новости Российские.
такое не катит наверное
//в Шуском районе Жамбылской области в результате перестрелки погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел 25 сентября.//
или вот
///Водитель "КамАЗа" привязал собаку и тащил по дороге в Алматинской области ///
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18276
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:56
#2
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Ну вот, война от безумства пропагандистов, убивать, убивать и убивать, дошла и до школ..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1058
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:08
#3
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Цитата:
111:
дошла и до школ..

поговорим про стрельбу в школах США?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:15
#4
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Цитата:
lavprof:
поговорим про стрельбу в школах США?


ну что вы, за это не платят.
истерить и агонизировать указано только
про Россию и россиян.
правда при этом позориться приходится,
но дело уже привычное.
совесть, стыд на всеобщее обозрение-
это не важно.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:22]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
577
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:35
#5
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Чтобы уж окончательно опозориться, вот ещё одна российская новость. В Усть Илимске, это по моему Иркутская область во время проведения первичного инструктажа мобилизованный стрелял в военкома, тяжело ранил, здоровья конечно военкому, вроде операция идет. а молодого по моему 25 лет человека задержали. Безрассудно. конечно с его стороны
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1058
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:47
#6
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Цитата:
saba:
Чтобы уж окончательно опозориться

кому опозориться то?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:56
#7
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в Усть-Илимске
/мать стрелка Марина Зинина. «Самому Руслану повестка не приходила,
но вчера она пришла его лучшему другу.
Руслан был очень расстроен из-за этого//
поэтому решил пойди и убить военкома.
тут проблемы с головой точно.решил стать убийцей..

в школе в этой - нацист с фашисткой символикой.
уничтожен.
так смотрю у некоторых аж слюни текут от таких новостей.
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