Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР

Отправлено: - 15:23

Они признаны состоявшимися только пока РФ, правда ещё не известна позиция Эритреи, КНДР и Никарагуа, остальные вряд ли признают. Что касается явки и официальных данных. то по российским каналам Ваша позиция верна, по всем остальным не очень. Это , как сказали в Дагестане полная поддержка мобилизации.а потом показывают по независимым каналам митинги протеста, причём в основном женщин в Махачкале. Женщин. там ещё побаиваются силовики, с мужчинами , разговор короткий, повестку в зубы и в автозак