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≡ Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45158
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 14:58
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В Министерстве иностранных дел озвучили позицию Казахстана по прошедшим референдумам о присоединении к России квазигосударственных территорий ЛНР, ДНР, а также украинских Запорожской и Херсонской областей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18276
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 14:58
#1
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Еще один щелчок по носу того, кто забывает имя нашего президента
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:00
#2
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что не признают- не прозвучало.
правильная,взвешенная позиция..
Как раньше Токаев Петербурге и говорил.
ситуация имеет две стороны, и некоторую неопределенность.
с одной стороны каждый народ имеет право на самооопределение.
с другой- территориальная целостность государств.
оба положения закреплены в ООН.
и друг с другом находятся в определенном противоречии.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:02]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:04
#3
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сто процентов уверен , после этого баски в Испании
и шотландцы снова будут поднимать и решать свой вопрос независимости.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:10
#4
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да, и референдумы во всех четырех регионов признаны состоявшимися,
явка 50 процентов превышена уже.
но голосование еще продолжается.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
577
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они признаны состоявшимися только пока РФ, правда ещё не известна позиция Эритреи, КНДР и Никарагуа, остальные вряд ли признают. Что касается явки и официальных данных. то по российским каналам Ваша позиция верна, по всем остальным не очень. Это , как сказали в Дагестане полная поддержка мобилизации.а потом показывают по независимым каналам митинги протеста, причём в основном женщин в Махачкале. Женщин. там ещё побаиваются силовики, с мужчинами , разговор короткий, повестку в зубы и в автозак
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:25
#6
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они признаны состоявшимися ЦИК этих четырех регионов.
результатов еще нет.
так что не надо телегу впереди лошади ставить.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17725
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:28
#7
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у нас тоже митинги протеста каждый месяц проходят.
то армавтомобилисты, то женщины про пенсии,то про кредиты.
и суды потом проходят.
в январе что то было тоже.
за чистый листочек а4 сейчас также строго наверное.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:29]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
577
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:39
#8
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Кстати фото очень классное, бюллетени на фоне "человека с ружьем". Ну про ружьё, я конечно перепутал, это про Ленина было
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
525
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:43
#9
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Да России пофиг кто там что признает. Так же как и туркам пофиг и как израильтянам пофиг. Так что никакого щелчка по носу абсолютно нету.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
577
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:43
#10
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Разница в том, что у нас война не идёт. Даже в Крыму, когда проводился референдум не стреляли, а тут побыстрее бы захапать, блин, что то королевство маловато, развернуться негде, как говаривала незабвенная мачеха из Золушки
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
577
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 15:51
#11
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Кстати , а чем сейчас Россия отличается от США. Что США не понравился строй в Ираке, Ливии, САР и т.д., что теперь Россия учит Украину " как Родину любить"
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