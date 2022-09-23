Отправлено: - 10:33

alex_60:

значение-разоблачать себя, саморазоблачаться, саморазоблачиться, выдавать себя, выдать себя с головой, выдать себя, выдавать себя с головой, выдавать с головой, разоблачить себя.

Цитата:Я тоже одному "грамотею" говорил. что в неудобную позу поставлю.