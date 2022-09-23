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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 23:14
конкретно от одного.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 572
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 23:50
Вонь иногда бывает полезной, не думали какое амбре, Вы издаете, иногда полезно, ведь Вы не один, и не всегда у разных людей, такое же мнение, как у Вас, мы разные и увы с этим приходится мириться
Форумная эклектика
Отправлено: 24.09.22 - 08:36
вот такая эклектика.
шпион нато и тетя с подвала с утра опорожнились.
не знают где туалет?
за это же административное наказание.
пять лет вроде.
[Исправлено: alex_60, 24.09.2022 - 08:37]
шпион нато и тетя с подвала с утра опорожнились.
не знают где туалет?
за это же административное наказание.
пять лет вроде.
[Исправлено: alex_60, 24.09.2022 - 08:37]
Форумная эклектика
Отправлено: 24.09.22 - 13:22
смотрю в психбольнице
больные с отсутствием мозга сбежали.
поймать и отрубями накормить.
[Исправлено: alex_60, 24.09.2022 - 13:31]
больные с отсутствием мозга сбежали.
поймать и отрубями накормить.
[Исправлено: alex_60, 24.09.2022 - 13:31]
Форумная эклектика
Отправлено: 24.09.22 - 13:36
Цитата:
женского пола силосом можно.
alex_60:
смотрю в психбольнице больные с отсутствием мозга сбежали. поймать и отрубями накормить.
смотрю в психбольнице больные с отсутствием мозга сбежали. поймать и отрубями накормить.
женского пола силосом можно.
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 02:13
агония смотрю в психбольнице.
дайте им таблетки от мозга.
американцу три порции.
на чердаке четыре.
дайте им таблетки от мозга.
американцу три порции.
на чердаке четыре.
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 20:24
ШАКАЛ — зловонное животное, которое питается падалью.
это все известно.
также это слово применяется для определения человека.
не буду показывать пальцем.
думаю и так понятно.
[Исправлено: alex_60, 25.09.2022 - 20:29]
это все известно.
также это слово применяется для определения человека.
не буду показывать пальцем.
думаю и так понятно.
[Исправлено: alex_60, 25.09.2022 - 20:29]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 790
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 20:35
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 20:46
Правильно говорят ---- Ложка дёгтя бочку мёда портит . И тут , на страницах обсуждения газеты стал какой - то запашок зловонный проявляться от некоторых особей .
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 10:31
известная пословица-
На воре и шапка горит.
значение-разоблачать себя, саморазоблачаться, саморазоблачиться, выдавать себя, выдать себя с головой, выдать себя, выдавать себя с головой, выдавать с головой, разоблачить себя.
На воре и шапка горит.
значение-разоблачать себя, саморазоблачаться, саморазоблачиться, выдавать себя, выдать себя с головой, выдать себя, выдавать себя с головой, выдавать с головой, разоблачить себя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3310
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 10:33
Цитата:
Я тоже одному "грамотею" говорил. что в неудобную позу поставлю.
alex_60:
значение-разоблачать себя, саморазоблачаться, саморазоблачиться, выдавать себя, выдать себя с головой, выдать себя, выдавать себя с головой, выдавать с головой, разоблачить себя.
значение-разоблачать себя, саморазоблачаться, саморазоблачиться, выдавать себя, выдать себя с головой, выдать себя, выдавать себя с головой, выдавать с головой, разоблачить себя.
Я тоже одному "грамотею" говорил. что в неудобную позу поставлю.
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:30
Истерика.
обьяснение своими словами.
Говоря просто, истерика — это состояние неврологического хаоса,
когда мозг и вся нервная система перегрелись
и не работают должным образом.
Истерический невроз успешно лечится амбулаторно,
только тяжелые его формы нуждаются в стационарном лечении в условиях
психоневрологического диспансера.
обьяснение своими словами.
Говоря просто, истерика — это состояние неврологического хаоса,
когда мозг и вся нервная система перегрелись
и не работают должным образом.
Истерический невроз успешно лечится амбулаторно,
только тяжелые его формы нуждаются в стационарном лечении в условиях
психоневрологического диспансера.
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:52
Цитата:
---К кому относится ??
alex_60:
известная пословица-
известная пословица-
---К кому относится ??
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:55
Цитата:
смотри ветку
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области.
Гога:
смотри ветку
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области.
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:58
Цитата:
---Сейчас гляну .
alex_60:
---Сейчас гляну .
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