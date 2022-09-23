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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 15 из 15«1...131415
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Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 23:14
#211
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конкретно от одного.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
572
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 23:50
#212
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Вонь иногда бывает полезной, не думали какое амбре, Вы издаете, иногда полезно, ведь Вы не один, и не всегда у разных людей, такое же мнение, как у Вас, мы разные и увы с этим приходится мириться
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 24.09.22 - 08:36
#213
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вот такая эклектика.
шпион нато и тетя с подвала с утра опорожнились.
не знают где туалет?
за это же административное наказание.
пять лет вроде.

[Исправлено: alex_60, 24.09.2022 - 08:37]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 24.09.22 - 13:22
#214
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смотрю в психбольнице
больные с отсутствием мозга сбежали.
поймать и отрубями накормить.

[Исправлено: alex_60, 24.09.2022 - 13:31]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 24.09.22 - 13:36
#215
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Цитата:
alex_60:
смотрю в психбольнице больные с отсутствием мозга сбежали. поймать и отрубями накормить.


женского пола силосом можно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 02:13
#216
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агония смотрю в психбольнице.
дайте им таблетки от мозга.
американцу три порции.
на чердаке четыре.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 20:24
#217
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ШАКАЛ — зловонное животное, которое питается падалью.
это все известно.
также это слово применяется для определения человека.
не буду показывать пальцем.
думаю и так понятно.

[Исправлено: alex_60, 25.09.2022 - 20:29]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
790
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 20:35
#218
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Цитата:
alex_60:

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6754
Форумная эклектика
Отправлено: 25.09.22 - 20:46
#219
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Правильно говорят ---- Ложка дёгтя бочку мёда портит . И тут , на страницах обсуждения газеты стал какой - то запашок зловонный проявляться от некоторых особей .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 10:31
#220
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известная пословица-
На воре и шапка горит.
значение-разоблачать себя, саморазоблачаться, саморазоблачиться, выдавать себя, выдать себя с головой, выдать себя, выдавать себя с головой, выдавать с головой, разоблачить себя.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3310
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 10:33
#221
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Цитата:
alex_60:
значение-разоблачать себя, саморазоблачаться, саморазоблачиться, выдавать себя, выдать себя с головой, выдать себя, выдавать себя с головой, выдавать с головой, разоблачить себя.


Я тоже одному "грамотею" говорил. что в неудобную позу поставлю.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:30
#222
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Истерика.
обьяснение своими словами.
Говоря просто, истерика — это состояние неврологического хаоса,
когда мозг и вся нервная система перегрелись
и не работают должным образом.
Истерический невроз успешно лечится амбулаторно,
только тяжелые его формы нуждаются в стационарном лечении в условиях
психоневрологического диспансера.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6754
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:52
#223
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Цитата:
alex_60:
известная пословица-

---К кому относится ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:55
#224
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Цитата:
Гога:

смотри ветку
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6754
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 13:58
#225
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Цитата:
alex_60:

---Сейчас гляну .
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