Отправлено: - 13:48

Kairat stayer:

Журналистка бурятка

Роман Антоновский, писатель, публицист:

Один из инструментов раскачки ситуации внутри России, который пытаются применить наши западные противники, — обострение межнациональных отношений.

В то время как в ходе спецоперации на Украине бок о бок сражаются русские, осетины, чеченцы, дагестанцы, буряты и другие коренные народы России, сплавляясь в единую гражданскую нацию, западные медиатехнологи создают карликовые, а иногда и полностью виртуальные организации, которые якобы представляют интересы малых народов России и выступают с антироссийскими и сепаратистскими заявлениями

Так, от имени бурят выступает некая Александра Гармажапова, бывшая журналистка либеральных оппозиционных СМИ, ныне признанных иноагентами. Она создала антивоенную организацию «Свободная Бурятия», куда вошёл десяток бурят-эмигрантов из Европы и Штатов, которые устраивают малочисленные пикеты в поддержку Украины в местах своего проживания. Интересно, какое они вообще имеют отношение к Бурятии, если многие из них давно не живут даже в России, а сама Гармажапова с шести лет жила в Петербурге, а теперь также покинула нашу страну?

По тем же лекалам была создана и Якутская пацифистская организация, которая активно выступает против спецоперации России на Украине.

Как и «Свободная Бурятия», «якуты-пацифисты» считают спецоперацию колониальной войной России, в которой напрасно погибают их соплеменники. Также они выступают за «региональную автономию» в принятии политических решений.

Видимо, они так давно не были в России, что забыли о том, что Бурятия и Якутия обладают самой широкой автономией и своими правительствами в рамках Российской Федерации.

Очевидно, что под видом «патриотов своего народа» западные политтехнологи просто собрали либеральных эмигрантов-космополитов, которые давно потеряли связь не только с Россией, но и со своими родными республиками. Даже их риторика с «деколонизацией, мультикультурализмом и инклюзией» больше напоминает леволиберальную общечеловеческую риторику, а не реальную заботу о своём народе.



Экс-руководитель разведуправления Минобороны США Дэвид Шедд уверен, что США никогда не откажутся от попыток вмешательства во внутренние дела России и планов по «смене режима». В опубликованной в издании Politico статье «Ведение психологической войны против России» (https://www.politico.com/news/magazine/2022/09/07/waging-psychological-war-against-russia-00054995) Шедд прямо призывает продолжать раскачивать ситуацию в России и подрывать общественное доверие. Необходимо, мол, деморализовать россиян и принудить к уступчивости перед США.

Для достижения этих целей бывший начальник РУМО предлагает несколько способов:



Первый - расшатывать чувство гордости народа за свою страну путём внедрения мысли, что специальная военная операция превратила Россию в международного изгоя.



Второй - разжигать межнациональную рознь и внушать национальным меньшинствам, что их угнетают русские.



Третий - внедрять мантру о мобилизации представителей малых народов на СВО и о многочисленных жертвах среди них. Разжигать недовольства среди этнических меньшинств.



Для этого Шедд предлагает искать влиятельных медийных лиц и лидеров общественного мнения внутри российского общества и через них накачивать медиасферу.

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