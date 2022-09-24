"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших). Читать новость
Змея Подколодная: должна идти на фронт, а вы нет,почему?))
В Украине с мобилизацией все в порядке как раз.. Нет людей в российскую армию. Это либо зэки, либо необученный молодняк, либо спивающиеся кому за.. Вот сейчас издают указ, о том, чтобы брать Джамшутов, то есть мигрантов, которые кроме мастерка и шуруповерта ничего военного в руках не держали..
111: У меня чукч.., то есть Якуты, утверждают обратное..
Журналистка бурятка, в настоящее время находящаяся в Алматы, говорит, что её соотечественники, как в заметка называется "вынуждены убегать", действительно бегут из своих родных земель, в первую очередь в братские страны.
Роман Антоновский, писатель, публицист: Один из инструментов раскачки ситуации внутри России, который пытаются применить наши западные противники, — обострение межнациональных отношений. В то время как в ходе спецоперации на Украине бок о бок сражаются русские, осетины, чеченцы, дагестанцы, буряты и другие коренные народы России, сплавляясь в единую гражданскую нацию, западные медиатехнологи создают карликовые, а иногда и полностью виртуальные организации, которые якобы представляют интересы малых народов России и выступают с антироссийскими и сепаратистскими заявлениями Так, от имени бурят выступает некая Александра Гармажапова, бывшая журналистка либеральных оппозиционных СМИ, ныне признанных иноагентами. Она создала антивоенную организацию «Свободная Бурятия», куда вошёл десяток бурят-эмигрантов из Европы и Штатов, которые устраивают малочисленные пикеты в поддержку Украины в местах своего проживания. Интересно, какое они вообще имеют отношение к Бурятии, если многие из них давно не живут даже в России, а сама Гармажапова с шести лет жила в Петербурге, а теперь также покинула нашу страну? По тем же лекалам была создана и Якутская пацифистская организация, которая активно выступает против спецоперации России на Украине. Как и «Свободная Бурятия», «якуты-пацифисты» считают спецоперацию колониальной войной России, в которой напрасно погибают их соплеменники. Также они выступают за «региональную автономию» в принятии политических решений. Видимо, они так давно не были в России, что забыли о том, что Бурятия и Якутия обладают самой широкой автономией и своими правительствами в рамках Российской Федерации. Очевидно, что под видом «патриотов своего народа» западные политтехнологи просто собрали либеральных эмигрантов-космополитов, которые давно потеряли связь не только с Россией, но и со своими родными республиками. Даже их риторика с «деколонизацией, мультикультурализмом и инклюзией» больше напоминает леволиберальную общечеловеческую риторику, а не реальную заботу о своём народе.
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Экс-руководитель разведуправления Минобороны США Дэвид Шедд уверен, что США никогда не откажутся от попыток вмешательства во внутренние дела России и планов по «смене режима». В опубликованной в издании Politico статье «Ведение психологической войны против России» (https://www.politico.com/news/magazine/2022/09/07/waging-psychological-war-against-russia-00054995) Шедд прямо призывает продолжать раскачивать ситуацию в России и подрывать общественное доверие. Необходимо, мол, деморализовать россиян и принудить к уступчивости перед США. Для достижения этих целей бывший начальник РУМО предлагает несколько способов:
Первый - расшатывать чувство гордости народа за свою страну путём внедрения мысли, что специальная военная операция превратила Россию в международного изгоя.
Второй - разжигать межнациональную рознь и внушать национальным меньшинствам, что их угнетают русские.
Третий - внедрять мантру о мобилизации представителей малых народов на СВО и о многочисленных жертвах среди них. Разжигать недовольства среди этнических меньшинств.
Для этого Шедд предлагает искать влиятельных медийных лиц и лидеров общественного мнения внутри российского общества и через них накачивать медиасферу.
У неё своя правда, если буряты и не только они уезжают из насиженных мест, из-за мобилизации, значит что-то не так. За что малым народам воевать, первоначально за деньги. Воющих за деньги и заключенные практически закончились, регулярную армию нужно пополнять. На мой взгляд 300 тысячами призывников дело не ограничится. посмотрим.
111: Кто остался и не смог убежать, просто начали воевать с российскими пропагандистами..
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Kairat stayer: Да уж, пропаганда везде, повсюду, Антон Хардин отмечает, что у него канал только на ютубе и второй в телеграмм, но фейки лепят от его имени, кому это надо? Кстати, якобы уже Лаос присоединили...
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