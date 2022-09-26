Отправлено: - 13:40

lavprof:



[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 13:45]

Цитата:относятся ли они к ежам,вот вопрос.///Внешне некоторые тенреки очень похожи на ежей, однако не родственны им.Достаточно глянуть на островных ежей, землероек и кротов. Подвох в том, что все вышеперечисленные не являются ни ежами, ни землеройками, ни кротами, хотя, справедливости ради, очень на них похожи.Всех животных с большой земли крайне удачно пародирует семейство тенреков.////Ежовый тенрек: «Еж», который ползает по деревьям, живёт на Мадагаскаре и приходится родственником слону.///плагиатом короче занимаются.хотя может про лазающих по деревьях ежей именно про них.