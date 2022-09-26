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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1051
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 13:35
#7846
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нашел только про малого мадагаскарского тенрека (малый мадагаскарский еж, иглистый тенрек, малый тенрек)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17717
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 13:40
#7847
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Цитата:
lavprof:

относятся ли они к ежам,вот вопрос.
///Внешне некоторые тенреки очень похожи на ежей, однако не родственны им.
Достаточно глянуть на островных ежей, землероек и кротов. Подвох в том, что все вышеперечисленные не являются ни ежами, ни землеройками, ни кротами, хотя, справедливости ради, очень на них похожи.
Всех животных с большой земли крайне удачно пародирует семейство тенреков.//
//Ежовый тенрек: «Еж», который ползает по деревьям, живёт на Мадагаскаре и приходится родственником слону.///
плагиатом короче занимаются.
хотя может про лазающих по деревьях ежей именно про них.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 13:45]
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