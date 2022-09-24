Отправлено: - 11:35

drakon:

Ёжики по деревьям - не лазят.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 11:40]

Цитата:ты неправ.Ежи способны лазить по деревьям и плавать.правда плавать не все могут, африканские вот не могут.вот пишут.1.Ежи являются самыми древними млекопитающими.Эти животные из отряда насекомоядных вот уже около15 миллионов лет населяют самые разные пространства почти всех климатических зон.Не живут они лишь в районах вечной мерзлоты ив болотистых местностях....13. Обыкновенные, т. е. европейские, ежи неплохо плавают. Но иногда они гибнут в воде из-за того, что не могут выбраться из водоема с крутыми берегами....22. Африканские ежи плавать не умеют. Случайно попав в воду, они неминуемо тонут.....41. У ежа насчитывается 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости.42.По своей натуре ежи слегка подслеповатые, но различают цвета они очень хорошо.43.Ежи не являются родственниками дикобразов, несмотря на их схожесть в строении тела.44.У ежей имеется способность лазить по деревьям.