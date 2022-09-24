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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 523 из 523«1...521522523
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18264
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:28
#7831
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:34
#7832
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Это в торговом центре города.
Кажлую осень что то - делают.
Это сделано из соломы... :oops: :-x :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17714
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:45
#7833
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тм ящик из под чето то.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:54
#7834
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Цитата:
alex_60:
тм ящик из под чето то.

Объявление на нём - стоит.
Виш пацан - читает... :-P :-x :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17714
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 17:03
#7835
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Цитата:
drakon:
Виш пацан - читает..


а, да.
и две тетки рядом.
все с рюкзаками.
туристы наверное.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 17:10
#7836
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Цитата:
alex_60:
туристы наверное.

Это покупатели... :lol: :lol: ;-) ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 13:13
#7837
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Январских "хулиганов", амнистируют,
в Казахстане? Поздравляю!... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18264
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 16:59
#7838
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 17:24
#7839
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На стрельбтще - нарвали. 63 кило.
Завтра ещё поедем... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17714
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 19:51
#7840
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Цитата:
drakon:
На стрельбтще - нарвали. 63 кило. Завтра ещё поедем...


в бронежелете и каске надеюсь.
опасное занятие, но понимаю, надо будет зимой чем то питаться.
ежикам только немного оставьте, тоже живые существа.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 21:15
#7841
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Цитата:
drakon:
63 кило

вкуснячие?)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:24
#7842
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Цитата:
lavprof:
вкуснячие?)

Два ведёрка - замочили.
По рецепту из инета... :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:26
#7843
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Цитата:
alex_60:
ежикам только немного оставьте, тоже живые существа.

На полу, много - лежит.
Ёжики по деревьям -
не лазят... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17714
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:35
#7844
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Цитата:
drakon:
Ёжики по деревьям - не лазят.


ты неправ.
Ежи способны лазить по деревьям и плавать.
правда плавать не все могут, африканские вот не могут.
вот пишут.
1.Ежи являются самыми древними млекопитающими.
Эти животные из отряда насекомоядных вот уже около
15 миллионов лет населяют самые разные пространства почти всех климатических зон.
Не живут они лишь в районах вечной мерзлоты и
в болотистых местностях.
...
13. Обыкновенные, т. е. европейские, ежи неплохо плавают. Но иногда они гибнут в воде из-за того, что не могут выбраться из водоема с крутыми берегами.
...
22. Африканские ежи плавать не умеют. Случайно попав в воду, они неминуемо тонут.
....
41. У ежа насчитывается 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости.
42.По своей натуре ежи слегка подслеповатые, но различают цвета они очень хорошо.
43.Ежи не являются родственниками дикобразов, несмотря на их схожесть в строении тела.
44.У ежей имеется способность лазить по деревьям.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 11:40]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:50
#7845
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Цитата:
alex_60:
44.У ежей имеется способность лазить по деревьям.

ого) первый раз такое слышу) хотя всегда любил книги о животных читать)
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