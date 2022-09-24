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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18264
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:28
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:34
Это в торговом центре города.
Кажлую осень что то - делают.
Это сделано из соломы...
Кажлую осень что то - делают.
Это сделано из соломы...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:45
тм ящик из под чето то.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:54
Цитата:
Объявление на нём - стоит.
Виш пацан - читает...
alex_60:
тм ящик из под чето то.
тм ящик из под чето то.
Объявление на нём - стоит.
Виш пацан - читает...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 17:03
Цитата:
а, да.
и две тетки рядом.
все с рюкзаками.
туристы наверное.
drakon:
Виш пацан - читает..
Виш пацан - читает..
а, да.
и две тетки рядом.
все с рюкзаками.
туристы наверное.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 17:10
Цитата:
Это покупатели...
alex_60:
туристы наверное.
туристы наверное.
Это покупатели...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 13:13
Январских "хулиганов", амнистируют,
в Казахстане? Поздравляю!...
в Казахстане? Поздравляю!...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18264
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 16:59
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 17:24
На стрельбтще - нарвали. 63 кило.
Завтра ещё поедем...
Завтра ещё поедем...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 19:51
Цитата:
в бронежелете и каске надеюсь.
опасное занятие, но понимаю, надо будет зимой чем то питаться.
ежикам только немного оставьте, тоже живые существа.
drakon:
На стрельбтще - нарвали. 63 кило. Завтра ещё поедем...
На стрельбтще - нарвали. 63 кило. Завтра ещё поедем...
в бронежелете и каске надеюсь.
опасное занятие, но понимаю, надо будет зимой чем то питаться.
ежикам только немного оставьте, тоже живые существа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.09.22 - 21:15
Цитата:
вкуснячие?)
drakon:
63 кило
63 кило
вкуснячие?)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:24
Цитата:
Два ведёрка - замочили.
По рецепту из инета...
lavprof:
вкуснячие?)
вкуснячие?)
Два ведёрка - замочили.
По рецепту из инета...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:26
Цитата:
На полу, много - лежит.
Ёжики по деревьям -
не лазят...
alex_60:
ежикам только немного оставьте, тоже живые существа.
ежикам только немного оставьте, тоже живые существа.
На полу, много - лежит.
Ёжики по деревьям -
не лазят...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:35
Цитата:
ты неправ.
Ежи способны лазить по деревьям и плавать.
правда плавать не все могут, африканские вот не могут.
вот пишут.
1.Ежи являются самыми древними млекопитающими.
Эти животные из отряда насекомоядных вот уже около
15 миллионов лет населяют самые разные пространства почти всех климатических зон.
Не живут они лишь в районах вечной мерзлоты и
в болотистых местностях.
...
13. Обыкновенные, т. е. европейские, ежи неплохо плавают. Но иногда они гибнут в воде из-за того, что не могут выбраться из водоема с крутыми берегами.
...
22. Африканские ежи плавать не умеют. Случайно попав в воду, они неминуемо тонут.
....
41. У ежа насчитывается 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости.
42.По своей натуре ежи слегка подслеповатые, но различают цвета они очень хорошо.
43.Ежи не являются родственниками дикобразов, несмотря на их схожесть в строении тела.
44.У ежей имеется способность лазить по деревьям.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 11:40]
drakon:
Ёжики по деревьям - не лазят.
Ёжики по деревьям - не лазят.
ты неправ.
Ежи способны лазить по деревьям и плавать.
правда плавать не все могут, африканские вот не могут.
вот пишут.
1.Ежи являются самыми древними млекопитающими.
Эти животные из отряда насекомоядных вот уже около
15 миллионов лет населяют самые разные пространства почти всех климатических зон.
Не живут они лишь в районах вечной мерзлоты и
в болотистых местностях.
...
13. Обыкновенные, т. е. европейские, ежи неплохо плавают. Но иногда они гибнут в воде из-за того, что не могут выбраться из водоема с крутыми берегами.
...
22. Африканские ежи плавать не умеют. Случайно попав в воду, они неминуемо тонут.
....
41. У ежа насчитывается 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости.
42.По своей натуре ежи слегка подслеповатые, но различают цвета они очень хорошо.
43.Ежи не являются родственниками дикобразов, несмотря на их схожесть в строении тела.
44.У ежей имеется способность лазить по деревьям.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 11:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 11:50
Цитата:
ого) первый раз такое слышу) хотя всегда любил книги о животных читать)
alex_60:
44.У ежей имеется способность лазить по деревьям.
44.У ежей имеется способность лазить по деревьям.
ого) первый раз такое слышу) хотя всегда любил книги о животных читать)
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