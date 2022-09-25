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≡ Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45155
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 25.09.22 - 20:32
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"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия", - говорится на сайте КНБ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18264
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 25.09.22 - 23:27
#15
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Цитата:
Змея Подколодная:
кого там остались еще квартиры по пол ляма за месяц прожи

Я сегодня нашел две квартиры россиянам, по месяцам, по 80 тысяч тенге двушки.
Тогда как это 150 минимум.
Завтра иду говорить с хозяином для русских людей..
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
918
Re: Граждане России задержаны на казахстанской границе в...
Отправлено: 25.09.22 - 23:44
#16
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Со стороны Тарановки "уклонисты" вполне себе спокойно едут на машинах, а эти три "абрека" решили отличиться, пройти в обход поста, да ещё и со странным набором "холодного оружия" при себе... К чему бы это? Видимо очень хотелось попасть во все новостные паблики, которые быстро разнесли эту новость?!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6752
Re: Граждане России задержаны на казахстанской границе в...
Отправлено: 26.09.22 - 01:24
#17
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Цитата:
111:
Рассказы русских очевидцев..

---Тебе же сказали про повестки ?? Снова лабуду гонишь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11483
Re: Граждане России задержаны на казахстанской границе в...
Отправлено: 26.09.22 - 07:41
#18
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Судя по бородам, они транзитом шли домой , ну явно не в казазстан
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8773
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 09:51
#19
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Цитата:
Vit:
Судя по бородам, они транзитом шли домой , ну явно не в казазстан

Судя по фото их паспортов, которые удивительным образом разместили где только можно, это жители Башкирии.
Складывается ощущение, что казачки то засланные, чтобы замок повесить на границу.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1068
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 09:55
#20
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Цитата:
yudjin:
казачки то засланные

Да,возможно и постанова,чтобы принять координальные меры.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3306
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:04
#21
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Цитата:
yudjin:
Складывается ощущение, что казачки то засланные, чтобы замок повесить на границу.


Цитата:
Сабыр:
Да,возможно и постанова,чтобы принять координальные меры.


Ввести ограничения по возрасту пересечения (от 18 до 65) границы, в связи с объявлением частичной мобилизации, никаких проблем нет, одна циркулярная депеша (телеграмма) все решит.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17714
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:20
#22
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как будто первый раз кто то пытаются
пройти мимо пограничных постов.
опасности для страны они не представляют.
самые главные враги Казахстане-
они внутри страны, в виде нациков.
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят,
а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки,
цитируют по сотне раз .
провоцирую обстановку,распространяют фейки
круглые сутки.
призывают отсюда выходить, туда заходить.
это опасность для страны в первую очередь

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 10:48]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3306
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:26
#23
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Цитата:
alex_60:
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя.


Ярлыки как всегда не вешай, за разговором следи. А, ограничения по возрасту пересечения введут, дело времени. Обсуждай тему, а не людей, про свободу слова слышал.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3306
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:30
#24
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Цитата:
alex_60:
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя.


Смотри, ярлыки не вешай.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.09.2022 - 10:30]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3306
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:39
#25
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Цитата:
alex_60:
они внутри страны, в виде нациков. особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя. провоцирую обстановку,распространяют фейки круглые сутки.


Вот сам говори прямо, не ходи пожалуйста вокруг до около. Конкретно к оппоненту обращайся, а не из-за угла в разных ветках, с намёками. Я не один десяток лет отработал в правоохранительных органах, если ярлыки вешаешь постоянно, тогда неопровержимые доказательства есть?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3306
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 11:13
#26
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Цитата:
alex_60:
призывают отсюда выходить, туда заходить. это опасность для страны в первую очередь


Лично я никогда не отмечал, что нужно выходить из всяких союзов. Но можно создавать и входить в те которые выгодны для страны.

Недавно по всей Армении были протестные акции, с требованием народа выйти из ОДКБ, это их право.
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