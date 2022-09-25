Отправлено: - 10:26

alex_60:

особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя.

Цитата:Ярлыки как всегда не вешай, за разговором следи. А, ограничения по возрасту пересечения введут, дело времени. Обсуждай тему, а не людей, про свободу слова слышал.