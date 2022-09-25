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Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45155
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 25.09.22 - 20:32
"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия", - говорится на сайте КНБ.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18264
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 25.09.22 - 23:27
Цитата:
Я сегодня нашел две квартиры россиянам, по месяцам, по 80 тысяч тенге двушки.
Тогда как это 150 минимум.
Завтра иду говорить с хозяином для русских людей..
Змея Подколодная:
кого там остались еще квартиры по пол ляма за месяц прожи
кого там остались еще квартиры по пол ляма за месяц прожи
Я сегодня нашел две квартиры россиянам, по месяцам, по 80 тысяч тенге двушки.
Тогда как это 150 минимум.
Завтра иду говорить с хозяином для русских людей..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 918
Re: Граждане России задержаны на казахстанской границе в...
Отправлено: 25.09.22 - 23:44
Со стороны Тарановки "уклонисты" вполне себе спокойно едут на машинах, а эти три "абрека" решили отличиться, пройти в обход поста, да ещё и со странным набором "холодного оружия" при себе... К чему бы это? Видимо очень хотелось попасть во все новостные паблики, которые быстро разнесли эту новость?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6752
Re: Граждане России задержаны на казахстанской границе в...
Отправлено: 26.09.22 - 01:24
Цитата:
---Тебе же сказали про повестки ?? Снова лабуду гонишь?
111:
Рассказы русских очевидцев..
Рассказы русских очевидцев..
---Тебе же сказали про повестки ?? Снова лабуду гонишь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11483
Re: Граждане России задержаны на казахстанской границе в...
Отправлено: 26.09.22 - 07:41
Судя по бородам, они транзитом шли домой , ну явно не в казазстан
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8773
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 09:51
Цитата:
Судя по фото их паспортов, которые удивительным образом разместили где только можно, это жители Башкирии.
Складывается ощущение, что казачки то засланные, чтобы замок повесить на границу.
Vit:
Судя по бородам, они транзитом шли домой , ну явно не в казазстан
Судя по бородам, они транзитом шли домой , ну явно не в казазстан
Судя по фото их паспортов, которые удивительным образом разместили где только можно, это жители Башкирии.
Складывается ощущение, что казачки то засланные, чтобы замок повесить на границу.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1068
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 09:55
Цитата:
Да,возможно и постанова,чтобы принять координальные меры.
yudjin:
казачки то засланные
казачки то засланные
Да,возможно и постанова,чтобы принять координальные меры.
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:04
Цитата:
Цитата:
Ввести ограничения по возрасту пересечения (от 18 до 65) границы, в связи с объявлением частичной мобилизации, никаких проблем нет, одна циркулярная депеша (телеграмма) все решит.
yudjin:
Складывается ощущение, что казачки то засланные, чтобы замок повесить на границу.
Складывается ощущение, что казачки то засланные, чтобы замок повесить на границу.
Цитата:
Сабыр:
Да,возможно и постанова,чтобы принять координальные меры.
Да,возможно и постанова,чтобы принять координальные меры.
Ввести ограничения по возрасту пересечения (от 18 до 65) границы, в связи с объявлением частичной мобилизации, никаких проблем нет, одна циркулярная депеша (телеграмма) все решит.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17714
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:20
как будто первый раз кто то пытаются
пройти мимо пограничных постов.
опасности для страны они не представляют.
самые главные враги Казахстане-
они внутри страны, в виде нациков.
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят,
а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки,
цитируют по сотне раз .
провоцирую обстановку,распространяют фейки
круглые сутки.
призывают отсюда выходить, туда заходить.
это опасность для страны в первую очередь
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 10:48]
пройти мимо пограничных постов.
опасности для страны они не представляют.
самые главные враги Казахстане-
они внутри страны, в виде нациков.
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят,
а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки,
цитируют по сотне раз .
провоцирую обстановку,распространяют фейки
круглые сутки.
призывают отсюда выходить, туда заходить.
это опасность для страны в первую очередь
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 10:48]
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:26
Цитата:
Ярлыки как всегда не вешай, за разговором следи. А, ограничения по возрасту пересечения введут, дело времени. Обсуждай тему, а не людей, про свободу слова слышал.
alex_60:
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя.
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя.
Ярлыки как всегда не вешай, за разговором следи. А, ограничения по возрасту пересечения введут, дело времени. Обсуждай тему, а не людей, про свободу слова слышал.
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:30
Цитата:
Смотри, ярлыки не вешай.
[Исправлено: Kairat stayer, 26.09.2022 - 10:30]
alex_60:
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя.
особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя.
Смотри, ярлыки не вешай.
[Исправлено: Kairat stayer, 26.09.2022 - 10:30]
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 10:39
Цитата:
Вот сам говори прямо, не ходи пожалуйста вокруг до около. Конкретно к оппоненту обращайся, а не из-за угла в разных ветках, с намёками. Я не один десяток лет отработал в правоохранительных органах, если ярлыки вешаешь постоянно, тогда неопровержимые доказательства есть?
alex_60:
они внутри страны, в виде нациков. особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя. провоцирую обстановку,распространяют фейки круглые сутки.
они внутри страны, в виде нациков. особенно опасны нацики, которые прямо не говорят, а ходят как бы вокруг да около, дают всякие ссылки, цитируют по сотне раз сами себя. провоцирую обстановку,распространяют фейки круглые сутки.
Вот сам говори прямо, не ходи пожалуйста вокруг до около. Конкретно к оппоненту обращайся, а не из-за угла в разных ветках, с намёками. Я не один десяток лет отработал в правоохранительных органах, если ярлыки вешаешь постоянно, тогда неопровержимые доказательства есть?
Граждане России задержаны на казахстанской границе в Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 11:13
Цитата:
Лично я никогда не отмечал, что нужно выходить из всяких союзов. Но можно создавать и входить в те которые выгодны для страны.
Недавно по всей Армении были протестные акции, с требованием народа выйти из ОДКБ, это их право.
alex_60:
призывают отсюда выходить, туда заходить. это опасность для страны в первую очередь
призывают отсюда выходить, туда заходить. это опасность для страны в первую очередь
Лично я никогда не отмечал, что нужно выходить из всяких союзов. Но можно создавать и входить в те которые выгодны для страны.
Недавно по всей Армении были протестные акции, с требованием народа выйти из ОДКБ, это их право.
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