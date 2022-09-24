"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания. Читать новость
maxsaf: А пугать Гаагой доживающего последние годы жизни человека, к которому невозможно подобраться - как минимум глупо.
Цитата:
lavprof: не забывайте про соседа в лице Китая)
Ранее отмечал, что не нужно верить всем, что говорят, публикуют, показывают и.т.д. ссылаясь на мнения различных экспертов.
Ниже по ссылке интервью украинского канала с В.Соловей, от говорит, якобы со ссылкой на инсайдеров за транзит власти, отказе оказания военной помощи Китаем, опасаясь последними наложения вторичных санкций, мобилизации и.т.д. На счёт правителя РФ В.Путина, последние годы доживает или нет никто не сможет предугадать. Общеизвестно, что там обнулили сроки президентства, возможно в 2024 году переизбирётся ещё на 6 лет. Но, подковёрные всякие игры, в виде переговоров между высокопоставленными представителями разных заинтересованных стран осуществляются, в частности США, РФ и Китая.
Kairat stayer: Ниже по ссылке интервью украинского канала с В.Соловей, от говорит, якобы со ссылкой на инсайдеров за транзит власти, отказе оказания военной помощи Китаем, опасаясь последними наложения вторичных санкций, мобилизации и.т.д.
В начале специальной операции, точнее во второй день, отдельные "грамотеи" говорили: Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит. Тогда я говорил, цитирую:
Кайрат стайер: Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.
Обсуждали на форуме за товарооборот между Китаем и США в марте 2020 года, цитирую:
Кайрат стайер: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.
Отмечают, что Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой. При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены. Ну и многие будут стремиться закупать нефть у Саудовской Аравии.
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