Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+11°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45155
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.
Читать новость

lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1047
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 22:43
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Лавр хоть и уборщик

причем тут Сергей Викторович, и с чего он вдруг стал уборщиком?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17233
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 22:55
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
причем тут Сергей Викторович, и с чего он вдруг стал уборщиком?

Не обращайте внимания. Он и меня в школьные учителя определил. Видимо сказывается последствие неудачного выбора собственной профессии :lol:
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1047
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 25.09.22 - 00:41
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:Не обращайте внимания.
просто если намек на меня, то тут все плохо или с сокращениями или со зрением)

если это было про меня, то считаю что это Цитата:
"Хамский выпад"
хоть мы и не политики

[Исправлено: lavprof, 25.09.2022 - 00:45]
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4268
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 25.09.22 - 03:21
#63
Комментарий удален модератором.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3301
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 25.09.22 - 11:22
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А пугать Гаагой доживающего последние годы жизни человека, к которому невозможно подобраться - как минимум глупо.


Цитата:
lavprof:
не забывайте про соседа в лице Китая)


Ранее отмечал, что не нужно верить всем, что говорят, публикуют, показывают и.т.д. ссылаясь на мнения различных экспертов.

Ниже по ссылке интервью украинского канала с В.Соловей, от говорит, якобы со ссылкой на инсайдеров за транзит власти, отказе оказания военной помощи Китаем, опасаясь последними наложения вторичных санкций, мобилизации и.т.д. На счёт правителя РФ В.Путина, последние годы доживает или нет никто не сможет предугадать. Общеизвестно, что там обнулили сроки президентства, возможно в 2024 году переизбирётся ещё на 6 лет. Но, подковёрные всякие игры, в виде переговоров между высокопоставленными представителями разных заинтересованных стран осуществляются, в частности США, РФ и Китая.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 25.09.2022 - 11:24]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3301
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 26.09.22 - 09:53
#65
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ниже по ссылке интервью украинского канала с В.Соловей, от говорит, якобы со ссылкой на инсайдеров за транзит власти, отказе оказания военной помощи Китаем, опасаясь последними наложения вторичных санкций, мобилизации и.т.д.


В начале специальной операции, точнее во второй день, отдельные "грамотеи" говорили: Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит. Тогда я говорил, цитирую:

Кайрат стайер: Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.

Обсуждали на форуме за товарооборот между Китаем и США в марте 2020 года, цитирую:

Кайрат стайер: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.

Отмечают, что Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой. При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены. Ну и многие будут стремиться закупать нефть у Саудовской Аравии.

Подробнее здесь:
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS