Отправлено: - 09:53

Kairat stayer:

Ниже по ссылке интервью украинского канала с В.Соловей, от говорит, якобы со ссылкой на инсайдеров за транзит власти, отказе оказания военной помощи Китаем, опасаясь последними наложения вторичных санкций, мобилизации и.т.д.

Цитата:В начале специальной операции, точнее во второй день, отдельные "грамотеи" говорили: Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит. Тогда я говорил, цитирую:Кайрат стайер: Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.Обсуждали на форуме за товарооборот между Китаем и США в марте 2020 года, цитирую:Кайрат стайер: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.Отмечают, что Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой. При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены. Ну и многие будут стремиться закупать нефть у Саудовской Аравии.Подробнее здесь: