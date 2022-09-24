Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...

Отправлено: - 22:49

Мужик поехал детей из садика забирать на маршрутке. Так у них водителя прямо на ходу забрали в военкомат. Маршрутка встала, вся заплакала, и всю маршрутку захотели забрать. Но тут как раз забрали тех, кто хотел забрать. Люди побежали прятаться, их там же и забрали — кого в кустах, кого в подъездах. Люди сидят дома, двери не открывают, поэтому повестки им в окна забрасывают — к камню прицепят и бросают. Некоторые с острова паромом пробовали. Так посередине пролива лодка подводная остановила выстрелами под нос. И всех людей забрала в подплав. Там три года у реактора служат, больше селезёнка не выдерживает. Жена мужика того с подругами пошла в кафе — пятница же, они каждую пятницу на рогах, потом дерутся друг с другом, и в клуб едут, мужиков снимать. Сели, заказали пива. А пиво не несут. Потом подходит мужик в форме. — Извините, — говорит, — но вашего официанта забрали. Вот ваши повестки. И всех забрал. Мужик до детского сада добежал — ну забрать детей-​то надо! А там их тоже забрали всех. В суворовское училище. Но не всех, врать не буду — некоторых в нахимовское. На трёхмесячные курсы. И на фронт. (с)



Сбежали россияне, русские остались. Почему нет статей про людей, которые добровольно, не дожидаясь повесток, приходят в военкоматы? И да, случись что, посмотрим сколько батыров в сторону России попрет. Трусы, ой, пацифисты-есть в любой стране.

Посмотрим как область наша сердобольная, помогающая сбежавшим, чуть позже запоет. Как скажется переизбыток рубля?) Рынок труда наш хлипкий выстоит?) Хотя, наш город -это просто перевал база. "Оседать" здесь никто и не собирается.

Но местные квартиросдатчики, (окромя цифранутого конечно), уже всю свою натуру показали, выгнали своих, пустили приезжих, пока еще платежеспособных. Ключевое слово пока))))) и в этом вся суть местного населения, натура такая, гостеприимные же))))))))