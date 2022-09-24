"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших). Читать новость
---Ого -го ---целых ТРИ раза исправляли в течении дня****[Исправлено: Gljuk, 25.09.2022 - 11:35][Исправлено: Тимур Гафуров, 25.09.2022 - 16:16][Исправлено: Gljuk, 25.09.2022 - 21:07]*** , с разницей в 9,5 часов !!! Свои своих не бросают !
Мужик поехал детей из садика забирать на маршрутке. Так у них водителя прямо на ходу забрали в военкомат. Маршрутка встала, вся заплакала, и всю маршрутку захотели забрать. Но тут как раз забрали тех, кто хотел забрать. Люди побежали прятаться, их там же и забрали — кого в кустах, кого в подъездах. Люди сидят дома, двери не открывают, поэтому повестки им в окна забрасывают — к камню прицепят и бросают. Некоторые с острова паромом пробовали. Так посередине пролива лодка подводная остановила выстрелами под нос. И всех людей забрала в подплав. Там три года у реактора служат, больше селезёнка не выдерживает. Жена мужика того с подругами пошла в кафе — пятница же, они каждую пятницу на рогах, потом дерутся друг с другом, и в клуб едут, мужиков снимать. Сели, заказали пива. А пиво не несут. Потом подходит мужик в форме. — Извините, — говорит, — но вашего официанта забрали. Вот ваши повестки. И всех забрал. Мужик до детского сада добежал — ну забрать детей-то надо! А там их тоже забрали всех. В суворовское училище. Но не всех, врать не буду — некоторых в нахимовское. На трёхмесячные курсы. И на фронт. (с)
Сбежали россияне, русские остались. Почему нет статей про людей, которые добровольно, не дожидаясь повесток, приходят в военкоматы? И да, случись что, посмотрим сколько батыров в сторону России попрет. Трусы, ой, пацифисты-есть в любой стране. Посмотрим как область наша сердобольная, помогающая сбежавшим, чуть позже запоет. Как скажется переизбыток рубля?) Рынок труда наш хлипкий выстоит?) Хотя, наш город -это просто перевал база. "Оседать" здесь никто и не собирается. Но местные квартиросдатчики, (окромя цифранутого конечно), уже всю свою натуру показали, выгнали своих, пустили приезжих, пока еще платежеспособных. Ключевое слово пока))))) и в этом вся суть местного населения, натура такая, гостеприимные же))))))))
Пользователи тиктока из Казахстана запустили флешмоб про приезжих из России. В ироничных видео они напомнили о пометке «Только славянам» в объявлениях о сдаче квартиры и дискриминации по национальному признаку под трендовый звук «Помнишь».
Приехавшим и сейчас фиолетово на ваш язык и культуру. И ваш трендовый звук не исправит ситуации. В тик Токе уже десятки видео гуляют о наглости понаехавших. "Курить буду на кухне" и т.д.) Правильно, адекватная часть населения России осталась дома. Россию стошнило и эта рвотная масса "приехала" к нам. Встречайте)))
Кстати да, у меня завтра получасовая - сорокаминутная вторая встреча помощи русским, сбежавшим от режима Путина, из 12 человек. Там я конечно обязательно покажу комменты, как русские тут, ненавидят русских в России и в то же время не хотят идти воевать в Украину за свою историческую Родину.. И помогают русским , как когда то и чеченцам, обыкновенные простые казахи.. Будет очень познавательно и интересно..
Обязательно покажите! Более того, интервью возьмите, с условием того, что свои лица "пацифисты" стыдливо прикрывать не будут)))) И да, следуя вашей логике, вы должны уже быть на (в) Украине))) А то я, имея свое мнение, должна идти на фронт, а вы нет,почему?)))) Пакуйтесь. Мешок черный с собой захватите, а лучше несколько, есть шанс вернуться в разных пакетах. Но, если на танковую гусеницу намотает, пакет не пригодится)
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