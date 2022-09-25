Re: Граждане России задержаны на казахстанской границе в...

Отправлено: - 23:44

Со стороны Тарановки "уклонисты" вполне себе спокойно едут на машинах, а эти три "абрека" решили отличиться, пройти в обход поста, да ещё и со странным набором "холодного оружия" при себе... К чему бы это? Видимо очень хотелось попасть во все новостные паблики, которые быстро разнесли эту новость?!