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≡ Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45155
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
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Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией: "Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе".
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нелох
§ нелох
(Пользователи)
Регистрация:
26.08.19
Сообщений:
31
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
#1
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Это результат отсутствия реального рынка аренды с законами и правилами, а тот что сейчас существует это рынком назвать можно разве что с натяжкой и на все воля хозяина жилья и тараканов в его голове.
Как пример в Европе мало того что без договора не заселишься, но и хозяин без разрешения квартиросъемщика не имеет права появляться в квартире, а выселить квартиросъемщика при соблюдении договора и оплаты практически невозможно, да и поднять оплату за аренду нужно веский аргумент и наверное в том числе и поэтому там как минимум половина населения живет в арендованных квартирах.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
140
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 19:39
#2
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а налоги хитропопые арендодатели платят в полном размере?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18262
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:44
#3
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У меня стабильно 3 года в центре Костаная держится 70 тысяч.
Снимают те, кто делал гражданство РФ и внезапно не захотел ехать в Россию..
Перед новым годом подниму на десятку.
Со вторым, который сбежал с России, заключили договор на год, или до нового года, 100 тысяч и никаких мошенников..
Отопление, вода, все мое, даже интернет.
Беру только за электричество.
В Рудном так же помогаю уже третий день пострадавшим от давления Путина россиянам, которые в глубоком шоке и не наглею.
Зависит прежде от человека, согласен ли он помогать таким образом, не повышая, а даже понижая цены братскому народу..
Но некоторые местные Zет патриоты, высасывают со своих же россиян по полной, говоря что это нелюди и дезертиры..
Наживаясь на них и пользуясь случаем нажиться на других..
Тут уж как у кого совесть на месте, как говорится..

[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 19:51]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4267
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 19:55
#4
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...«Если эти факты имеют место,...
Так получается, этот общественник точно не знает, но уже прокукарекал?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1605
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 23:03
#5
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Вот оно, этим и живем))) но виноваты понаехавшие, из за них коллапс по арендому жилью))) это не гнилая натура местного населения)))))))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
790
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:10
#6
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Цитата:
нелох:

Согласен. Меня в Германии например никто не посмеет выкинуть из квартиры без определённых на то оснований. Законом всё урегулировано и закон соблюдается. Даже если я за два месяца задолжаю (как пример), это ещё не повод для расторжения договора. После третьего месяца неуплаты, владелец недвижимости (потому, как пока квартира в съёме, хозяином является съёмщик) может обратиться в суд. В общем всё сложно. Но права квартиросъёмщиков хорошо защищены в этом плане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18262
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:25
#7
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Цитата:
Эл-починно:
выкинуть из квартиры бе

Хм..
У тебя нет собственного угла и ты там не хозяин?
Мда уж..
В квартире видеокамеры наверно везде стоят?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
790
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:30
#8
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Цитата:
111:
Хм.. У тебя нет собственного угла и ты там не хозяин?

С чего опять такие выводы? :lol: Уже 15-ть лет в этой квартире живу. И за оставленный залог (1720 евриков) получаю дивиденды (50 евриков в год, то есть уже 750 получил обратно) - я хозяин квартиры, а квартиросдатчик Владелец недвижимости. Это юридические заморочки. Поэтому камеры мне не к чему. :lol:
Можешь у дракона спросить? Если что не яно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18262
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:33
#9
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Цитата:
Эл-починно:
я хозяин квартиры,

Тотесть договор купли продажи на твою фамилию?
Или на какого то Владельца?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
790
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:38
#10
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Цитата:
111:
Тотесть договор купли продажи на твою фамилию? Или на какого то Владельца?

В данном случае нет никакого владельца в твоём понимании. Это типа ТОО и принадлежит нескольким людям. По немецки Genossenschaft называется. Договор на проживание, на моё имя, и пока он действителен - я хозяин.
Но точно так же и частные договора обеспечивают стабильную надёжность и безопасность.

[Исправлено: Эл-починно, 25.09.2022 - 23:54]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25350
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:39
#11
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Цитата:
111:
В квартире видеокамеры наверно везде стоят?

Нет, только в ванной и спальной... :-o
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