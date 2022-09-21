Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+15°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • В-СВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 22 из 22«1...202122
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45155
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18262
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 23:09
#315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Каким было моё детство, таким оно и останется, Как

Нет, раньше ты доужил с украинцами в том числе, сейчас ты их ненавидишь и даде мне два раза!, вдумайся сам, желал за них Смерти..
То есть ты и нас казахов то, ненавидишь..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18262
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 23:32
#316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Страница 22 из 22«1...202122
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS