Отправлено: - 23:09

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Каким было моё детство, таким оно и останется, Как

Цитата:Нет, раньше ты доужил с украинцами в том числе, сейчас ты их ненавидишь и даде мне два раза!, вдумайся сам, желал за них Смерти..То есть ты и нас казахов то, ненавидишь..