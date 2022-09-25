Отправлено: - 23:30

111:

Хм.. У тебя нет собственного угла и ты там не хозяин?

Цитата:С чего опять такие выводы?Уже 15-ть лет в этой квартире живу. И за оставленный залог (1720 евриков) получаю дивиденды (50 евриков в год, то есть уже 750 получил обратно) - я хозяин квартиры, а квартиросдатчик Владелец недвижимости. Это юридические заморочки. Поэтому камеры мне не к чему.Можешь у дракона спросить? Если что не яно.