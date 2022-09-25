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Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45155
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией: "Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе".
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.08.19
- Сообщений:
- 31
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
Это результат отсутствия реального рынка аренды с законами и правилами, а тот что сейчас существует это рынком назвать можно разве что с натяжкой и на все воля хозяина жилья и тараканов в его голове.
Как пример в Европе мало того что без договора не заселишься, но и хозяин без разрешения квартиросъемщика не имеет права появляться в квартире, а выселить квартиросъемщика при соблюдении договора и оплаты практически невозможно, да и поднять оплату за аренду нужно веский аргумент и наверное в том числе и поэтому там как минимум половина населения живет в арендованных квартирах.
Как пример в Европе мало того что без договора не заселишься, но и хозяин без разрешения квартиросъемщика не имеет права появляться в квартире, а выселить квартиросъемщика при соблюдении договора и оплаты практически невозможно, да и поднять оплату за аренду нужно веский аргумент и наверное в том числе и поэтому там как минимум половина населения живет в арендованных квартирах.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 140
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 19:39
а налоги хитропопые арендодатели платят в полном размере?
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:44
У меня стабильно 3 года в центре Костаная держится 70 тысяч.
Снимают те, кто делал гражданство РФ и внезапно не захотел ехать в Россию..
Перед новым годом подниму на десятку.
Со вторым, который сбежал с России, заключили договор на год, или до нового года, 100 тысяч и никаких мошенников..
Отопление, вода, все мое, даже интернет.
Беру только за электричество.
В Рудном так же помогаю уже третий день пострадавшим от давления Путина россиянам, которые в глубоком шоке и не наглею.
Зависит прежде от человека, согласен ли он помогать таким образом, не повышая, а даже понижая цены братскому народу..
Но некоторые местные Zет патриоты, высасывают со своих же россиян по полной, говоря что это нелюди и дезертиры..
Наживаясь на них и пользуясь случаем нажиться на других..
Тут уж как у кого совесть на месте, как говорится..
[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 19:51]
Снимают те, кто делал гражданство РФ и внезапно не захотел ехать в Россию..
Перед новым годом подниму на десятку.
Со вторым, который сбежал с России, заключили договор на год, или до нового года, 100 тысяч и никаких мошенников..
Отопление, вода, все мое, даже интернет.
Беру только за электричество.
В Рудном так же помогаю уже третий день пострадавшим от давления Путина россиянам, которые в глубоком шоке и не наглею.
Зависит прежде от человека, согласен ли он помогать таким образом, не повышая, а даже понижая цены братскому народу..
Но некоторые местные Zет патриоты, высасывают со своих же россиян по полной, говоря что это нелюди и дезертиры..
Наживаясь на них и пользуясь случаем нажиться на других..
Тут уж как у кого совесть на месте, как говорится..
[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 19:51]
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4267
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 19:55
...«Если эти факты имеют место,...
Так получается, этот общественник точно не знает, но уже прокукарекал?
Так получается, этот общественник точно не знает, но уже прокукарекал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1605
Re: Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и...
Отправлено: 25.09.22 - 23:03
Вот оно, этим и живем))) но виноваты понаехавшие, из за них коллапс по арендому жилью))) это не гнилая натура местного населения)))))))
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:10
Цитата:
Согласен. Меня в Германии например никто не посмеет выкинуть из квартиры без определённых на то оснований. Законом всё урегулировано и закон соблюдается. Даже если я за два месяца задолжаю (как пример), это ещё не повод для расторжения договора. После третьего месяца неуплаты, владелец недвижимости (потому, как пока квартира в съёме, хозяином является съёмщик) может обратиться в суд. В общем всё сложно. Но права квартиросъёмщиков хорошо защищены в этом плане.
нелох:
Согласен. Меня в Германии например никто не посмеет выкинуть из квартиры без определённых на то оснований. Законом всё урегулировано и закон соблюдается. Даже если я за два месяца задолжаю (как пример), это ещё не повод для расторжения договора. После третьего месяца неуплаты, владелец недвижимости (потому, как пока квартира в съёме, хозяином является съёмщик) может обратиться в суд. В общем всё сложно. Но права квартиросъёмщиков хорошо защищены в этом плане.
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:25
Цитата:
Хм..
У тебя нет собственного угла и ты там не хозяин?
Мда уж..
В квартире видеокамеры наверно везде стоят?
Эл-починно:
выкинуть из квартиры бе
выкинуть из квартиры бе
Хм..
У тебя нет собственного угла и ты там не хозяин?
Мда уж..
В квартире видеокамеры наверно везде стоят?
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:30
Цитата:
С чего опять такие выводы? Уже 15-ть лет в этой квартире живу. И за оставленный залог (1720 евриков) получаю дивиденды (50 евриков в год, то есть уже 750 получил обратно) - я хозяин квартиры, а квартиросдатчик Владелец недвижимости. Это юридические заморочки. Поэтому камеры мне не к чему.
Можешь у дракона спросить? Если что не яно.
111:
Хм.. У тебя нет собственного угла и ты там не хозяин?
Хм.. У тебя нет собственного угла и ты там не хозяин?
С чего опять такие выводы? Уже 15-ть лет в этой квартире живу. И за оставленный залог (1720 евриков) получаю дивиденды (50 евриков в год, то есть уже 750 получил обратно) - я хозяин квартиры, а квартиросдатчик Владелец недвижимости. Это юридические заморочки. Поэтому камеры мне не к чему.
Можешь у дракона спросить? Если что не яно.
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:33
Цитата:
Тотесть договор купли продажи на твою фамилию?
Или на какого то Владельца?
Эл-починно:
я хозяин квартиры,
я хозяин квартиры,
Тотесть договор купли продажи на твою фамилию?
Или на какого то Владельца?
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:38
Цитата:
В данном случае нет никакого владельца в твоём понимании. Это типа ТОО и принадлежит нескольким людям. По немецки Genossenschaft называется. Договор на проживание, на моё имя, и пока он действителен - я хозяин.
Но точно так же и частные договора обеспечивают стабильную надёжность и безопасность.
[Исправлено: Эл-починно, 25.09.2022 - 23:54]
111:
Тотесть договор купли продажи на твою фамилию? Или на какого то Владельца?
Тотесть договор купли продажи на твою фамилию? Или на какого то Владельца?
В данном случае нет никакого владельца в твоём понимании. Это типа ТОО и принадлежит нескольким людям. По немецки Genossenschaft называется. Договор на проживание, на моё имя, и пока он действителен - я хозяин.
Но точно так же и частные договора обеспечивают стабильную надёжность и безопасность.
[Исправлено: Эл-починно, 25.09.2022 - 23:54]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25350
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 23:39
Цитата:
Нет, только в ванной и спальной...
111:
В квартире видеокамеры наверно везде стоят?
В квартире видеокамеры наверно везде стоят?
Нет, только в ванной и спальной...
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