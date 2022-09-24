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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45155
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6747
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 21:14
#135
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Цитата:
111:
У меня чукч..,

---Твой брат , как всегда , прав ---у него САМАЯ достоверная инфа :-P :-P :lol: :lol: :-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1047
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 21:17
#136
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Цитата:
111:
С их сел полностью забрали всех.

как всех, если они уехали? :lol: несостыковочка))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18255
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 21:18
#137
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Цитата:
lavprof:
как всех, если они уехали?

Всех это всех.
Кроме них..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
494
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 21:54
#138
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:-) Это у него по "логике" "все бегут и я бегу".
- А кто бежит?
- Я бегу!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6747
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 22:49
#139
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Цитата:
alex_60:
там еще осталось. не все исправили.

---Ого -го ---целых ТРИ раза исправляли в течении дня****[Исправлено: Gljuk, 25.09.2022 - 11:35][Исправлено: Тимур Гафуров, 25.09.2022 - 16:16][Исправлено: Gljuk, 25.09.2022 - 21:07]*** , с разницей в 9,5 часов !!! Свои своих не бросают !
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1605
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 22:49
#140
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Мужик поехал детей из садика забирать на маршрутке. Так у них водителя прямо на ходу забрали в военкомат.  Маршрутка встала, вся заплакала, и всю маршрутку захотели забрать. Но тут как раз забрали тех, кто хотел забрать.  Люди побежали прятаться, их там же и забрали — кого в кустах, кого в подъездах.  Люди сидят дома, двери не открывают, поэтому повестки им в окна забрасывают — к камню прицепят и бросают.  Некоторые с острова паромом пробовали. Так посередине пролива лодка подводная остановила выстрелами под нос. И всех людей забрала в подплав. Там три года у реактора служат, больше селезёнка не выдерживает.  Жена мужика того с подругами пошла в кафе — пятница же, они каждую пятницу на рогах, потом дерутся друг с другом, и в клуб едут, мужиков снимать.  Сели, заказали пива. А пиво не несут. Потом подходит мужик в форме.  — Извините, — говорит, — но вашего официанта забрали. Вот ваши повестки.  И всех забрал.  Мужик до детского сада добежал — ну забрать детей-​то надо! А там их тоже забрали всех. В суворовское училище. Но не всех, врать не буду — некоторых в нахимовское.  На трёхмесячные курсы. И на фронт. (с)

Сбежали россияне, русские остались. Почему нет статей про людей, которые добровольно, не дожидаясь повесток, приходят в военкоматы? И да, случись что, посмотрим сколько батыров в сторону России попрет. Трусы, ой, пацифисты-есть в любой стране.
Посмотрим как область наша сердобольная, помогающая сбежавшим, чуть позже запоет. Как скажется переизбыток рубля?) Рынок труда наш хлипкий выстоит?) Хотя, наш город -это просто перевал база. "Оседать" здесь никто и не собирается.
Но местные квартиросдатчики, (окромя цифранутого конечно), уже всю свою натуру показали, выгнали своих, пустили приезжих, пока еще платежеспособных. Ключевое слово пока))))) и в этом вся суть местного населения, натура такая, гостеприимные же))))))))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1605
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 22:59
#141
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Цитата:
Пользователи тиктока из Казахстана запустили флешмоб про приезжих из России. В ироничных видео они напомнили о пометке «Только славянам» в объявлениях о сдаче квартиры и дискриминации по национальному признаку под трендовый звук «Помнишь».


Приехавшим и сейчас фиолетово на ваш язык и культуру. И ваш трендовый звук не исправит ситуации. В тик Токе уже десятки видео гуляют о наглости понаехавших. "Курить буду на кухне" и т.д.) Правильно, адекватная часть населения России осталась дома. Россию стошнило и эта рвотная масса "приехала" к нам. Встречайте)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
788
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 23:02
#142
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Цитата:
Змея Подколодная:

Примерно тоже самое и с беженцами с Украины.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
494
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 23:03
#143
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Цитата:
Змея Подколодная:
Россию стошнило и эта рвотная масса "приехала" к нам.

Именно так!
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