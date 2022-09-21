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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45155
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 14:24
Цитата:
Там есть и кроме Байдена..
В чем проблема?
Это же не ваш Путин, который держится за власть любыми силами, лишь бы удержаться..
lavprof:
да недолго Байдену
да недолго Байдену
Там есть и кроме Байдена..
В чем проблема?
Это же не ваш Путин, который держится за власть любыми силами, лишь бы удержаться..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 794
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 14:37
Интересно великий программист, держатель исходного кода все таки не зря поставил кучерявых братьев смотрящими . Только так можно выяснить кто дятлопитэк а кто нет .Для дальнейшего отбора .
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:00
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1047
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:08
Цитата:
не переживай так. Кому не положено - не поедут никуда. Во всяком случае в первой волне))
111:
не переживай так. Кому не положено - не поедут никуда. Во всяком случае в первой волне))
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:10
Цитата:
То есть тебе плевать на русских?
lavprof:
не переживай так. Кому
не переживай так. Кому
То есть тебе плевать на русских?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1047
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:13
Цитата:
Марик, пожалуйста, когда читаешь - в смысл прочитанного вникай, и не неси чушь, ей богу. Ты красавчик, активный и все такое, но притормози, прочти осознанно, посмотри на какое сообщение был ответ, и потом еще раз подумай. После пиши.
111:
То есть тебе плевать на русских?
То есть тебе плевать на русских?
Марик, пожалуйста, когда читаешь - в смысл прочитанного вникай, и не неси чушь, ей богу. Ты красавчик, активный и все такое, но притормози, прочти осознанно, посмотри на какое сообщение был ответ, и потом еще раз подумай. После пиши.
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:25
Цитата:
---Осознанно ??? Не , это не про него
lavprof:
Марик, пожалуйста, когда читаешь - в смысл прочитанного вникай, и не неси чушь, ей богу. Ты красавчик, активный и все такое, но притормози, прочти осознанно, посмотри на какое сообщение был ответ, и потом еще раз подумай. После пиши
Марик, пожалуйста, когда читаешь - в смысл прочитанного вникай, и не неси чушь, ей богу. Ты красавчик, активный и все такое, но притормози, прочти осознанно, посмотри на какое сообщение был ответ, и потом еще раз подумай. После пиши
---Осознанно ??? Не , это не про него
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:27
Цитата:
Ты сказал не переживать за жизни братского народа, даже если это русский?
Потому я и решил, что тебе по большей части плевать на русский народ, каким образом он там гибнет и будет продолжать гибнуть..
lavprof:
Марик, пожалуйста, когда читаешь
Марик, пожалуйста, когда читаешь
Ты сказал не переживать за жизни братского народа, даже если это русский?
Потому я и решил, что тебе по большей части плевать на русский народ, каким образом он там гибнет и будет продолжать гибнуть..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1047
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:49
Цитата:
я попросил осознанно. Перечитай еще раз внимательно, не додумывая, а именно то, что написано
111:
Ты сказал не переживать за жизни братского народа, даже если это русский?
Ты сказал не переживать за жизни братского народа, даже если это русский?
я попросил осознанно. Перечитай еще раз внимательно, не додумывая, а именно то, что написано
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:55
Цитата:
----Не , это не для него . Он не знает , что такое ****осознанно** - ну не дано члу это понимать .Только и всего
lavprof:
Перечитай еще раз внимательно, не додумывая, а именно то, что написано
Перечитай еще раз внимательно, не додумывая, а именно то, что написано
----Не , это не для него . Он не знает , что такое ****осознанно** - ну не дано члу это понимать .Только и всего
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 22:40
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 22:46
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 22:51
Цитата:
Это у кого то в голове может, что то испортится, а прошлое испортить нельзя. Оно как было так и есть - прошлое.
111:
Жаль что Путин, со своим СССР номер два, испортил все прошлое, все то хорошее о Советском Союзе..
Жаль что Путин, со своим СССР номер два, испортил все прошлое, все то хорошее о Советском Союзе..
Это у кого то в голове может, что то испортится, а прошлое испортить нельзя. Оно как было так и есть - прошлое.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 22:54
Цитата:
Исходя из прошлого, ты решил что Украину можно опять, взять и присоединить, как когда то..
И исходя из прошлого, твоя Родина все таки страна нацистов..
Верно?
Эл-починно:
Оно как было так и есть - прошлое.
Оно как было так и есть - прошлое.
Исходя из прошлого, ты решил что Украину можно опять, взять и присоединить, как когда то..
И исходя из прошлого, твоя Родина все таки страна нацистов..
Верно?
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 22:59
Цитата:
Нет не верно. Каким было моё детство, таким оно и останется, Как прошла моя юность и молодость, таким это всё и останется. А тебя гляжу корёжит о Путина? И что у тебя из за этого детство как то изменилось?
111:
Верно?
Верно?
Нет не верно. Каким было моё детство, таким оно и останется, Как прошла моя юность и молодость, таким это всё и останется. А тебя гляжу корёжит о Путина? И что у тебя из за этого детство как то изменилось?
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