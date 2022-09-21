Отправлено: - 21:25

lavprof:

Марик, пожалуйста, когда читаешь - в смысл прочитанного вникай, и не неси чушь, ей богу. Ты красавчик, активный и все такое, но притормози, прочти осознанно, посмотри на какое сообщение был ответ, и потом еще раз подумай. После пиши

Цитата:---Осознанно ??? Не , это не про него