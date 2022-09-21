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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45155
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18241
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 14:24
#300
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Цитата:
lavprof:
да недолго Байдену

Там есть и кроме Байдена..
В чем проблема?
Это же не ваш Путин, который держится за власть любыми силами, лишь бы удержаться..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
794
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 14:37
#301
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Интересно великий программист, держатель исходного кода все таки не зря поставил кучерявых братьев смотрящими . Только так можно выяснить кто дятлопитэк а кто нет .Для дальнейшего отбора .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18241
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:00
#302
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1046
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:08
#303
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Цитата:
111:

не переживай так. Кому не положено - не поедут никуда. Во всяком случае в первой волне))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18241
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:10
#304
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Цитата:
lavprof:
не переживай так. Кому

То есть тебе плевать на русских?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1046
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:13
#305
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Цитата:
111:
То есть тебе плевать на русских?

Марик, пожалуйста, когда читаешь - в смысл прочитанного вникай, и не неси чушь, ей богу. Ты красавчик, активный и все такое, но притормози, прочти осознанно, посмотри на какое сообщение был ответ, и потом еще раз подумай. После пиши.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6738
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:25
#306
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Цитата:
lavprof:
Марик, пожалуйста, когда читаешь - в смысл прочитанного вникай, и не неси чушь, ей богу. Ты красавчик, активный и все такое, но притормози, прочти осознанно, посмотри на какое сообщение был ответ, и потом еще раз подумай. После пиши

---Осознанно ??? Не , это не про него
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18241
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 25.09.22 - 21:27
#307
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Цитата:
lavprof:
Марик, пожалуйста, когда читаешь

Ты сказал не переживать за жизни братского народа, даже если это русский?
Потому я и решил, что тебе по большей части плевать на русский народ, каким образом он там гибнет и будет продолжать гибнуть..
Профайл
Страница 21 из 21«1...192021
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