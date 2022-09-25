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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 449 из 449«1...447448449
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 20:12
#6721
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На столбы под будущую детскую площадку ставим сами фонари..
Ох и устал же я..



[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 20:14]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 20:15
#6722
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Ну вот это покрасили почему то в один цвет..
Потом надо перекрасить кольца

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 20:16
#6723
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Ещё что то..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 20:17
#6724
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Одинокая пока качелька..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 20:18
#6725
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Мое рабочее место, откуда пишу комментарии..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 20:34
#6726
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Цитата:
111:
Ох и устал же я..

---Балду гонять
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 20:49
#6727
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Цитата:
111: Но некоторые местные Zет патриоты, высасывают со своих же россиян по полной, говоря что это нелюди и дезертиры.. Наживаясь на них и пользуясь случаем нажиться на других..

так давай поименно их, с пруфами только. Можешь просто пруфы, а именно: местные Z-патриоты наживаются на россиянах и пользуясь случаем на других
P.S. не понятно почему своих россиян, если сами они местные, ну да ладно)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 21:15
#6728
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Вышел на улицу..
Ляпота..
Результат моей и остальных активных участников нашего двора.
Площадка будет освещаться так..



Блин, сегодня опять спал два часа
До 6ти утра помогал россиянам, с утра субботник, после обеда опять волонтерство по нуждающимся..
Мда, повод выпить немного пива..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 21:20
#6729
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Ну и наконец вот оно, настоящее домашнее баварское..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 21:22
#6730
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Цитата:
lavprof:
не понятно почему своих россиян,

Ты хочешь чтобы я раскрыл полностью всех, кто сдает и их гражданство?
Поверь, там тоже много зет патриотов, которые ломят цены за однушку Хрущеву по 15 тысяч с россиян..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 21:24
#6731
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Цитата:
111:
зет патриотов

а ты как определяешь? по гражданству? или по вопросу "Крым чей?")
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 21:30
#6732
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Цитата:
lavprof:
а ты как определяешь? по гражданству?

Если ты не в курсе, я уже там лет десять сижу, встречаемся, говорим о личном..
Сейчас просто я меньше стал работать и так, изредка там что то пишу..
Блин, пакет руку оттягивает, неудобно писать..
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