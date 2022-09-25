Отправлено: - 20:49

111: Но некоторые местные Zет патриоты, высасывают со своих же россиян по полной, говоря что это нелюди и дезертиры.. Наживаясь на них и пользуясь случаем нажиться на других..

Цитата:так давай поименно их, с пруфами только. Можешь просто пруфы, а именно: местные Z-патриоты наживаются на россиянах и пользуясь случаем на другихP.S. не понятно почему своих россиян, если сами они местные, ну да ладно)