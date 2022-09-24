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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45155
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6738
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 21:14
#135
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Цитата:
111:
У меня чукч..,

---Твой брат , как всегда , прав ---у него САМАЯ достоверная инфа :-P :-P :lol: :lol: :-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1046
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 21:17
#136
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Цитата:
111:
С их сел полностью забрали всех.

как всех, если они уехали? :lol: несостыковочка))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18240
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 21:18
#137
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Цитата:
lavprof:
как всех, если они уехали?

Всех это всех.
Кроме них..
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Страница 10 из 10«1...8910
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