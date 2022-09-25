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≡ Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45154
Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 09:06
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Бессилие власти можно наблюдать и в Костанае. 17 сентября город остался без горячей воды. Оказывается, ТОО на территории бывшего химзавода рыло траншею и порвало силовой кабель. Примечательно, что работы вели без разрешения и ни с кем не согласовывали.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
940
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 09:06
#1
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Посыпались заказные статьи от карманных писак
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
310
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 09:12
#2
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Цитата:
Потому и для повышения мотивизации прохождения срочной воинской службы демобилизовавшиеся казахстанцы смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ. А где патриотизм? Где любовь к Родине и готовность защищать ее?


А что, прямо сейчас Родина в опасности? Или надо как при социализме от каждого по способностям, каждому фигу? На одном голом патриотизме далеко не уедешь. А с высшим образованием можно сделать больше для страны, чем просто умереть достойно с криками За родину! Возможно когда-нибудь придется сделать и это. Но не прямо сейчас. Пусть живут и учатся. Пусть получают специальности и приносят пользу стране. Или идея всех расстрелять так прочно сидит в голове, что уже и на студентов коситесь, как на потенциальный материал для расстрела. Пушечное мясо. Лишь бы расстрелять. Лишь бы всех. Неважно каким образом. Важен результат?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2902
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 10:27
#3
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Цитата:
заявил, что у нас чиновников стало в четыре раза больше чем было при Советской власти.


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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1036
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 10:45
#4
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Цитата:
Alehander:идея всех расстрелять так прочно сидит в голове

когда на несколько предложений 3 раза слово "расстрел", то да, идея явно присутствует
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
916
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 10:59
#5
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Автор верно подметил, все для коррупции. Взять к примеру соцсети, везде их мониторят для выявления проблем, волнующих жителей и их устранения, чаты специальные создают для этого. А у нас? У нас просят дополнительные миллиарды для создания положительного имиджа в СМИ и оплаты труда троллей типа "Абайка"
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18211
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 11:24
#6
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Цитата:
А где патриотизм? Где любовь к Родине и готовность защищать ее


С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей..
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
188
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 16:47
#7
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С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей.. Уважаемый 111, ты билеты ужу купил? Или ты думаешь инет через время зачистят, и ты вновь белый и пушистый?
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
916
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 17:24
#8
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Цитата:
Tenkisch:
С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей

Ну-ну, вы никак не дождетесь, бедняги, когда Россия рухнет. А она все стоит,стояла и стоять будет и навряд ли прогнется перед англосаксами с их радужной дерьмократией.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3148
Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 18:12
#9
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Цитата:
Tenkisch:
Уважаемый 111, ты билеты уже купил? Или ты думаешь инет через время зачистят, и ты вновь белый и пушистый?


Странно, что он об этом не задумывается...Причем активно засветив жену и сынишку
Инстинкт самосохранения отсутствует?
Мутант?
Кругом столько неадекватов в стадии осеннего обострения
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
572
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 19:17
#10
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А это разве не прямая угроза пользователю? причём с подтекстом нехорошим, типа кто то и сюда ещё придёт да ещё и семью сюда приплели. По моему это как раз не очень адекватное поведение
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18211
Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 19:31
#11
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Цитата:
saba:
это разве не прямая угроза пользователю? причём с подтекстом нехорошим, типа кто то и сюда ещё придёт да ещё и семью сюда приплели.

Я к этому привык, что данный пользователь постоянно мне шлет угрозы, завуалированно, всегда угрожает семье и обзывает лично.
Уже и не отвечаю, но этот пользователь и во Флуде меня оскорбляет и в новой теме для сплетен обо мне в Экилектике..
Думаю за это уже пора банить как то..

[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 19:33]
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b
* bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4264
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 19:51
#12
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Я заметил, что в НГ активно публикуются статьи застарелых коммуняк, грезящих о возврате СССР.
Они должны на пенсии воспитывать внуков, но продолжают клевать мозги подрастающего поколения своими изысками. Трехлетние их внуки, наверно, уже знают наизусть биографии ленина и сталина, а на ночь дедули читают им "Капитал"?
А вторая часть этого сайта активно топит за РФ с ее войной и зверствами в братской Украине. Что мешает вам подпоясаться и поехать в Украину защищать границы рф от нато?!
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