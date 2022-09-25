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Потому и для повышения мотивизации прохождения срочной воинской службы демобилизовавшиеся казахстанцы смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ. А где патриотизм? Где любовь к Родине и готовность защищать ее?

Цитата:А что, прямо сейчас Родина в опасности? Или надо как при социализме от каждого по способностям, каждому фигу? На одном голом патриотизме далеко не уедешь. А с высшим образованием можно сделать больше для страны, чем просто умереть достойно с криками За родину! Возможно когда-нибудь придется сделать и это. Но не прямо сейчас. Пусть живут и учатся. Пусть получают специальности и приносят пользу стране. Или идея всех расстрелять так прочно сидит в голове, что уже и на студентов коситесь, как на потенциальный материал для расстрела. Пушечное мясо. Лишь бы расстрелять. Лишь бы всех. Неважно каким образом. Важен результат?