Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+19°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 55% влажность
  • В-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанские оппозиционеры обсуждают возможность...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45154
Казахстанские оппозиционеры обсуждают возможность...
Отправлено: 25.09.22 - 19:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские оппозиционеры обсуждают возможность консолидации для выдвижения единого кандидата на выборы президента. Смогут ли они найти реального конкурента для Касым-Жомарта Токаева?
Результаты опроса

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1598
Re: Казахстанские оппозиционеры обсуждают возможность...
Отправлено: 25.09.22 - 19:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет у нас оппозиции.Все из одного корыта кормятся.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS