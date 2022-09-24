"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими

Отправлено: - 16:47

Говорю им, остерегайтесь наших, Zет патриотов, болеющих типа за Россию, они вам улыбаются в глаза, а на форумах пишут что вы нечисть и предатели и в спину плюют..

Не рассказывайте им ничего, они используют все это против вас..