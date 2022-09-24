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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45152
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:47
#120
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Говорю им, остерегайтесь наших, Zет патриотов, болеющих типа за Россию, они вам улыбаются в глаза, а на форумах пишут что вы нечисть и предатели и в спину плюют..
Не рассказывайте им ничего, они используют все это против вас..
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