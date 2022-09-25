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Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45152
Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 09:06
Бессилие власти можно наблюдать и в Костанае. 17 сентября город остался без горячей воды. Оказывается, ТОО на территории бывшего химзавода рыло траншею и порвало силовой кабель. Примечательно, что работы вели без разрешения и ни с кем не согласовывали.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 940
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 09:06
Посыпались заказные статьи от карманных писак
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 310
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 09:12
Цитата:
А что, прямо сейчас Родина в опасности? Или надо как при социализме от каждого по способностям, каждому фигу? На одном голом патриотизме далеко не уедешь. А с высшим образованием можно сделать больше для страны, чем просто умереть достойно с криками За родину! Возможно когда-нибудь придется сделать и это. Но не прямо сейчас. Пусть живут и учатся. Пусть получают специальности и приносят пользу стране. Или идея всех расстрелять так прочно сидит в голове, что уже и на студентов коситесь, как на потенциальный материал для расстрела. Пушечное мясо. Лишь бы расстрелять. Лишь бы всех. Неважно каким образом. Важен результат?
Потому и для повышения мотивизации прохождения срочной воинской службы демобилизовавшиеся казахстанцы смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ. А где патриотизм? Где любовь к Родине и готовность защищать ее?
А что, прямо сейчас Родина в опасности? Или надо как при социализме от каждого по способностям, каждому фигу? На одном голом патриотизме далеко не уедешь. А с высшим образованием можно сделать больше для страны, чем просто умереть достойно с криками За родину! Возможно когда-нибудь придется сделать и это. Но не прямо сейчас. Пусть живут и учатся. Пусть получают специальности и приносят пользу стране. Или идея всех расстрелять так прочно сидит в голове, что уже и на студентов коситесь, как на потенциальный материал для расстрела. Пушечное мясо. Лишь бы расстрелять. Лишь бы всех. Неважно каким образом. Важен результат?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2902
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 10:27
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1036
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 10:45
Цитата:
когда на несколько предложений 3 раза слово "расстрел", то да, идея явно присутствует
Alehander:идея всех расстрелять так прочно сидит в голове
когда на несколько предложений 3 раза слово "расстрел", то да, идея явно присутствует
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 915
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 10:59
Автор верно подметил, все для коррупции. Взять к примеру соцсети, везде их мониторят для выявления проблем, волнующих жителей и их устранения, чаты специальные создают для этого. А у нас? У нас просят дополнительные миллиарды для создания положительного имиджа в СМИ и оплаты труда троллей типа "Абайка"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18208
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 11:24
Цитата:
С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей..
А где патриотизм? Где любовь к Родине и готовность защищать ее
С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей..
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 188
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 16:47
С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей.. Уважаемый 111, ты билеты ужу купил? Или ты думаешь инет через время зачистят, и ты вновь белый и пушистый?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 915
Re: Николай ВОРОНИН: То ли есть, то ли нет?
Отправлено: 25.09.22 - 17:24
Цитата:
Ну-ну, вы никак не дождетесь, бедняги, когда Россия рухнет. А она все стоит,стояла и стоять будет и навряд ли прогнется перед англосаксами с их радужной дерьмократией.
Tenkisch:
С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей
С такими словами, старички, любители СССР, в соседней стране положили на колени всю страну и разогнали то на смерть, то из страны целое поколение до 35ти, образованных молодых людей
Ну-ну, вы никак не дождетесь, бедняги, когда Россия рухнет. А она все стоит,стояла и стоять будет и навряд ли прогнется перед англосаксами с их радужной дерьмократией.
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