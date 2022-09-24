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"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
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Я робот(Пользователи)
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- 45152
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 14:48
Цитата:
----Вот чего ты такой упертый ?? Ты выложил билет , который выложили сочинцы . Так ? А ты бы посмотрел , какой они билет выставили и что в нем написано ?!? Ещё раз посмотри . А для особо талантливых ---билет 2017 года , 20 сентября . Рейс Москва - Париж . Или уже совсем ?
111:
Ты в Париж собрался?
Ты в Париж собрался?
----Вот чего ты такой упертый ?? Ты выложил билет , который выложили сочинцы . Так ? А ты бы посмотрел , какой они билет выставили и что в нем написано ?!? Ещё раз посмотри . А для особо талантливых ---билет 2017 года , 20 сентября . Рейс Москва - Париж . Или уже совсем ?
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 14:52
Цитата:
----Нафига лететь через Дубай за 7,8 лямов , когда дешевле напрямую ?? А , вообще , предлагаю тебе маршрут --Москва- Сидней - Пекин - Дели-Лондон - Астана .На 12 лямов потянет ??
111:
То есть наш комитет гражданской авиации
То есть наш комитет гражданской авиации
----Нафига лететь через Дубай за 7,8 лямов , когда дешевле напрямую ?? А , вообще , предлагаю тебе маршрут --Москва- Сидней - Пекин - Дели-Лондон - Астана .На 12 лямов потянет ??
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 15:04
Цитата:
----Да ! Потому что таких цен не было и нет . Зайди на любой сайт , продающий авиабилеты и посмотри динамику цен . Нигде такого и в помине не было . Билеты в районе 55000 рублей. А в комитете -или подобные тебе сидят , или куш хотели сорвать на людском горе .
111:
То есть наш комитет гражданской авиации фейкометчик?
То есть наш комитет гражданской авиации фейкометчик?
----Да ! Потому что таких цен не было и нет . Зайди на любой сайт , продающий авиабилеты и посмотри динамику цен . Нигде такого и в помине не было . Билеты в районе 55000 рублей. А в комитете -или подобные тебе сидят , или куш хотели сорвать на людском горе .
(Полноправные пользователи)
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- 490
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 15:15
Давно это у нас трусов и шкурников, предающих свою Родину в трудное для неё время, стали называть туристами?
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 15:20
Цитата:
----------------Кстати , ты так и не ответил на вопрос :**111:Врага нужно мочить везде на своей территории..----А против какого врага с 2014 года Киевская власть воевала ??На территории Донецкой и Луганской областей ?? Только не надо тут Чечню приплетать .***
111:
----------------Кстати , ты так и не ответил на вопрос :**111:Врага нужно мочить везде на своей территории..----А против какого врага с 2014 года Киевская власть воевала ??На территории Донецкой и Луганской областей ?? Только не надо тут Чечню приплетать .***
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17706
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:04
Цитата:
получил ответ?
почти полдня прошло.
[Исправлено: alex_60, 25.09.2022 - 16:05]
Гога:
Что же не до конца исправили , друзья ?
Что же не до конца исправили , друзья ?
получил ответ?
почти полдня прошло.
[Исправлено: alex_60, 25.09.2022 - 16:05]
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:24
Цитата:
Врага надо мочить да, на своей территории..
Это был ответ на твой вопрос.
Что еще тебе?
Гога:
:Врага нужно мочить везде на своей территории..-
:Врага нужно мочить везде на своей территории..-
Врага надо мочить да, на своей территории..
Это был ответ на твой вопрос.
Что еще тебе?
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:26
Стиралка у россиян сломалась, пришлось ехать и стирать на своей машинке, воскресенье, ремонтника не дождешься..
Еще одна маленькая помощь русским, завтра они уезжают в Ацтану, но там цены задраты, русские ратриоты, которые живут тут и владеют квартирами, задрали им ценники..
Они в шоке.
Не знают что, куда, знают только подальше от Путина, могут уехать дальше Турция и тд..
Еще одна маленькая помощь русским, завтра они уезжают в Ацтану, но там цены задраты, русские ратриоты, которые живут тут и владеют квартирами, задрали им ценники..
Они в шоке.
Не знают что, куда, знают только подальше от Путина, могут уехать дальше Турция и тд..
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:28
Сейчас разговаривал с чукч.., ой с Якутами..
Говорю впервые вижу чукчей..
Они говорят что они не Чукчи, а Якуты..
Странно..
Говорю впервые вижу чукчей..
Они говорят что они не Чукчи, а Якуты..
Странно..
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 16:28
Цитата:
---- Так кого Киев мочил в Донецке и Луганске с 2014 года ?
111:
---- Так кого Киев мочил в Донецке и Луганске с 2014 года ?
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 16:30
Цитата:
--- Ты даже в этом не разбираешься, а в политику лезешь
111:
Странно
Странно
--- Ты даже в этом не разбираешься, а в политику лезешь
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:34
Говорят казахские карточки на границе полторы, проезд от российской границы до Рудного 4000.
Говорю как дальше то..
Говорят в шоке, семьи хотят забирать, сюда.
Ждут 30.09, речь Путина, на что он еще будет способен..
Да, многие говорят что до 30го , на что то надеются
Зато говорю им, наши казахи любят, когда русские на казахском что то скажут, говорю пару слов выучите и вас будут ставить нам шалаказакам в пример, будут вас Уважать и легче жить будет тут..
Говорили около часа..
Согласен с Артемом, их нужно тут немного направлять, как и что.
Говорю как дальше то..
Говорят в шоке, семьи хотят забирать, сюда.
Ждут 30.09, речь Путина, на что он еще будет способен..
Да, многие говорят что до 30го , на что то надеются
Зато говорю им, наши казахи любят, когда русские на казахском что то скажут, говорю пару слов выучите и вас будут ставить нам шалаказакам в пример, будут вас Уважать и легче жить будет тут..
Говорили около часа..
Согласен с Артемом, их нужно тут немного направлять, как и что.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:36
Как официально встать, не они, ни я не знаем.
Тут надо их учить.
И волонтеры нужны, которые еще Уважают русский народ, оказавшийся в беде.
Три дня дается, чтоб поставить на учет, как?
Тут надо их учить.
И волонтеры нужны, которые еще Уважают русский народ, оказавшийся в беде.
Три дня дается, чтоб поставить на учет, как?
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:41
Нужны деньги, нужны недорогие квартиры, пусть и ремонт не очень, но им сейчас деваться некуда, с них сейчас наши Zетпатриоты снимут по полной бабки и выкинут нафик.
Нужна какая то работа, хоть за еду..
Нужны волонтеры, нужно объединяться..
Нужна какая то работа, хоть за еду..
Нужны волонтеры, нужно объединяться..
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:46
Ценник, договорились что у меня старые цены, хотя все патриоты сдают уже по 15
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