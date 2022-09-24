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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45152
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6727
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 14:48
#105
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Цитата:
111:
Ты в Париж собрался?

----Вот чего ты такой упертый ?? Ты выложил билет , который выложили сочинцы . Так ? А ты бы посмотрел , какой они билет выставили и что в нем написано ?!? Ещё раз посмотри . А для особо талантливых ---билет 2017 года , 20 сентября . Рейс Москва - Париж . :lol: :lol: :lol: Или уже совсем ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6727
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 14:52
#106
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Цитата:
111:
То есть наш комитет гражданской авиации

----Нафига лететь через Дубай за 7,8 лямов , когда дешевле напрямую ?? А , вообще , предлагаю тебе маршрут --Москва- Сидней - Пекин - Дели-Лондон - Астана .На 12 лямов потянет ?? :lol: :lol: ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6727
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 15:04
#107
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Цитата:
111:
То есть наш комитет гражданской авиации фейкометчик?

----Да ! Потому что таких цен не было и нет . Зайди на любой сайт , продающий авиабилеты и посмотри динамику цен . Нигде такого и в помине не было . Билеты в районе 55000 рублей. А в комитете -или подобные тебе сидят , или куш хотели сорвать на людском горе .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
490
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 15:15
#108
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Давно это у нас трусов и шкурников, предающих свою Родину в трудное для неё время, стали называть туристами?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6727
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 15:20
#109
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Цитата:
111:

----------------Кстати , ты так и не ответил на вопрос :**111:Врага нужно мочить везде на своей территории..----А против какого врага с 2014 года Киевская власть воевала ??На территории Донецкой и Луганской областей ?? Только не надо тут Чечню приплетать .***
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17706
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:04
#110
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Цитата:
Гога:
Что же не до конца исправили , друзья ?


получил ответ?
почти полдня прошло.

[Исправлено: alex_60, 25.09.2022 - 16:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:24
#111
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Цитата:
Гога:
:Врага нужно мочить везде на своей территории..-

Врага надо мочить да, на своей территории..
Это был ответ на твой вопрос.
Что еще тебе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:26
#112
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Стиралка у россиян сломалась, пришлось ехать и стирать на своей машинке, воскресенье, ремонтника не дождешься..
Еще одна маленькая помощь русским, завтра они уезжают в Ацтану, но там цены задраты, русские ратриоты, которые живут тут и владеют квартирами, задрали им ценники..
Они в шоке.
Не знают что, куда, знают только подальше от Путина, могут уехать дальше Турция и тд..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:28
#113
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Сейчас разговаривал с чукч.., ой с Якутами..
Говорю впервые вижу чукчей..
Они говорят что они не Чукчи, а Якуты..
Странно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6727
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 16:28
#114
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Цитата:
111:

---- Так кого Киев мочил в Донецке и Луганске с 2014 года ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6727
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 16:30
#115
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Цитата:
111:
Странно

--- Ты даже в этом не разбираешься, а в политику лезешь :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:34
#116
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Говорят казахские карточки на границе полторы, проезд от российской границы до Рудного 4000.
Говорю как дальше то..
Говорят в шоке, семьи хотят забирать, сюда.
Ждут 30.09, речь Путина, на что он еще будет способен..
Да, многие говорят что до 30го , на что то надеются
Зато говорю им, наши казахи любят, когда русские на казахском что то скажут, говорю пару слов выучите и вас будут ставить нам шалаказакам в пример, будут вас Уважать и легче жить будет тут..
Говорили около часа..
Согласен с Артемом, их нужно тут немного направлять, как и что.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:36
#117
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Как официально встать, не они, ни я не знаем.
Тут надо их учить.
И волонтеры нужны, которые еще Уважают русский народ, оказавшийся в беде.
Три дня дается, чтоб поставить на учет, как?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:41
#118
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Нужны деньги, нужны недорогие квартиры, пусть и ремонт не очень, но им сейчас деваться некуда, с них сейчас наши Zетпатриоты снимут по полной бабки и выкинут нафик.
Нужна какая то работа, хоть за еду..
Нужны волонтеры, нужно объединяться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18208
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 16:46
#119
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Ценник, договорились что у меня старые цены, хотя все патриоты сдают уже по 15
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