"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими

Отправлено: - 16:34

Говорят казахские карточки на границе полторы, проезд от российской границы до Рудного 4000.

Говорю как дальше то..

Говорят в шоке, семьи хотят забирать, сюда.

Ждут 30.09, речь Путина, на что он еще будет способен..

Да, многие говорят что до 30го , на что то надеются

Зато говорю им, наши казахи любят, когда русские на казахском что то скажут, говорю пару слов выучите и вас будут ставить нам шалаказакам в пример, будут вас Уважать и легче жить будет тут..

Говорили около часа..

Согласен с Артемом, их нужно тут немного направлять, как и что.