Отправлено: - 14:48

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Ты в Париж собрался?

Цитата:----Вот чего ты такой упертый ?? Ты выложил билет , который выложили сочинцы . Так ? А ты бы посмотрел , какой они билет выставили и что в нем написано ?!? Ещё раз посмотри . А для особо талантливых ---билет 2017 года , 20 сентября . Рейс Москва - Париж .Или уже совсем ?