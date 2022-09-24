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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45151
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18199
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:09
#90
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Не знаю, наверно те, что уезжали в Россию и искали хаты, сами виноваты, но сейчас там война и я помогаю русским, не имея никаких камней за душой..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6725
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:10
#91
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Цитата:
Артем Марусич:
путлер сказал

Цитата:
Артем Марусич:
Путен соврал

Цитата:
Артем Марусич:
Путен и все

---Что же не до конца исправили , друзья ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18199
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:11
#92
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Цитата:
Начальник:
люди бегут от войны, они не согласны с произволом властей. больше трусы те кто осуждают их здесь в чате.

Как там говорят молодые, Вангую..
Кстати почему Вангую, от слова Ванга?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6725
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:16
#93
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Цитата:
111:

----Билет --Москва -Париж , 20сент2017 год выкладываешь . Очередной фейк и бред .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18199
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:32
#94
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Цитата:
Гога:
Очередной фейк и бред .

Для тебя уже и патриотические пропагандисткие газеты бред?



А теперь увидев ссылку, скажи Слава Путину!

[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 12:33]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6725
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 12:35
#95
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Цитата:
111:

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6725
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 12:38
#96
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Цитата:
111:
А теперь увидев ссылку, скажи Слава Путину!

----Посмотри внимательно билет ---Москва -Париж !!! :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6725
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:55
#97
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Марик , там такие как ты сидят фейкометчики ! Ещё раз смотри ---рейс Москва -Париж 20сентября 2017 год !!!! А ты не разобрался .И купил это за грош . И выставил себя с глупой стороны . Ну нельзя же быть таким наивным .

[Исправлено: Гога, 25.09.2022 - 10:02]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2213
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 12:55
#98
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Цитата:
Гога:
----Билет --Москва -Париж , 20сент2017 год выкладываешь . Очередной фейк и бред .

:-)
В посадочных талонах, которые выдаются после регистрации на рейс, стоимость билета не указывается.
Все эти информационные выбросы, что кто-то ходит по метро или по улицам и вручает повестки так же полный бред. В таком случае повестку должны вручить получателю в руки, и что тогда все повестки на весь район носит такая "бригада" вылавливая всех подряд? У этой "бригады" есть повестки на всех?
Российские интернет ресурсы тоже полны фейков разного рода.
У меня на работе также приезжали с военкомата, и сидели в отделе кадров, были с ними сотрудник соцзащиты и юрист.Со всеми поговорили, узнали что и как в семье, сколько детей, спросили об ипотеке, и сказали что по необходимым учётным данные уточнили. В кадрах сказали, что информацию от военкомата направят в районные военкоматы по месту прописки сотрудников.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13018
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 13:15
#99
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Цитата:
Артем Марусич:
Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления. По Костанаю - рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле, если у людей была проблема с наличкой. Двух людей пригласил на погостить. Сейчас просто модерирую группы, режу спам, скам и фашистскую пропаганду.

Ну скинь ссылки на группы то
Мало ли вдруг у кого тут знакомые россияне будут спрашивать о консультации и куда обращаться)Цитата:
Vit:
Я с командировки тоже с рюкзаком иду по городу. Походу и меня теперь будут принимать за "уклониста". Может так и с Абайкай познакомлюсь. Подойдёт ко мне скажет с России? Я ему ага.

Увидишь людей в строгих костюмах которые вежливо спрашивают откуда вы приехали лучше не подходи))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13018
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 13:24
#100
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Цитата:
Мишаня:
А ну да, ну да. Не успели свалить, а говнецо уже наваливают

Тоесть критиковать свою страну это говнецо?
Тогда зачем НГ тут и все сидящие кто день и ночь критикует Казахстан? Ааа или Казахстан можно а Россию не вздумай она святая?)))
Цитата:
Мишаня:
И в мирное время так, никто не застрахован

В России сейчас вообще страховки нет
Заберут
Убьют
Скажут что пропал без вести
Кому оно надо такое счастье умирать за старого диктатора на бессмысленной войне?
Цитата:
Мишаня:
Старики под 60 - это старшие офицеры.

Старики под 60 это старики под 60
К примеру врачи которые получили офицерское звание на военной кафедре в вузе тоесть обычные гражданские люди коих записали офицерами на случай войны
Куча Бывших студентов юристов у которых военные кафедры были,техники,водители которые служили в 80ые и уже не помнят с какой стороны шомпол у калаша но их вот забирают
Уже появились случаи смертей от инсультов в автобусах
Ещё до войны не доехал уже умер от переживания
Россия как всегда геноцидит свое население
Цитата:
Мишаня:
ЗЫ - не сторонник войны. Но и сваливать не намерен, хотя в гражданстве РФ меньше, чем сваливающие по возрасту

Потомучто некуда тебе и не на что
В сети кремлеботы день и ночь трудятся чтобы дискредитировать бегущих от войны называя крысами и предателями родины
Люди уже ведутся на эту риторику при этом сидя в мирном Казахстане))
Но проблема в том что кремлебот в окопы то не пойдет
Он как тот закупщик наемных рабов таких как ты зазывает а вы ведётесь)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18199
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 14:18
#101
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Цитата:
Гога:
Посмотри внимательно билет ---Москва -Париж !!!

И что?
Ты в Париж собрался?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18199
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 14:32
#102
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Цитата:
Гога:
фейкометчики

Ты опять смотришь на ложь Нурбанчика, который не знает ни аэропорта во Внуково, и который не знает как продаются билеты?
То есть наш комитет гражданской авиации фейкометчик?
Раз ты намекаешь?

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
571
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 14:35
#103
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Прикольно читать, но комментировать вообще смысла не вижу, полный абсурд , а ещё говорят 21 век, 3 е тысячелетие. даже сказал бы не абсурд. а варварство
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
571
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 14:45
#104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А жалко. то, что будущего, у тех кто переехали, сюда или в какую другую страну нет. Сколько там по новым законам, за уклонение от воинской службы, самовольное оставление части, добровольную сдачу в плен до 10 лет?, пока не ясно конкретное правоприменение, но я думаю без наказания точно не останутся, раз такие законы принимают
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