Отправлено: - 13:24

Мишаня:

А ну да, ну да. Не успели свалить, а говнецо уже наваливают

Мишаня:

И в мирное время так, никто не застрахован

Мишаня:

Старики под 60 - это старшие офицеры.

Мишаня:

ЗЫ - не сторонник войны. Но и сваливать не намерен, хотя в гражданстве РФ меньше, чем сваливающие по возрасту

Цитата:Тоесть критиковать свою страну это говнецо?Тогда зачем НГ тут и все сидящие кто день и ночь критикует Казахстан? Ааа или Казахстан можно а Россию не вздумай она святая?)))Цитата:В России сейчас вообще страховки нетЗаберутУбьютСкажут что пропал без вестиКому оно надо такое счастье умирать за старого диктатора на бессмысленной войне?Цитата:Старики под 60 это старики под 60К примеру врачи которые получили офицерское звание на военной кафедре в вузе тоесть обычные гражданские люди коих записали офицерами на случай войныКуча Бывших студентов юристов у которых военные кафедры были,техники,водители которые служили в 80ые и уже не помнят с какой стороны шомпол у калаша но их вот забираютУже появились случаи смертей от инсультов в автобусахЕщё до войны не доехал уже умер от переживанияРоссия как всегда геноцидит свое населениеЦитата:Потомучто некуда тебе и не на чтоВ сети кремлеботы день и ночь трудятся чтобы дискредитировать бегущих от войны называя крысами и предателями родиныЛюди уже ведутся на эту риторику при этом сидя в мирном Казахстане))Но проблема в том что кремлебот в окопы то не пойдетОн как тот закупщик наемных рабов таких как ты зазывает а вы ведётесь)))