"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших). Читать новость
Марик , там такие как ты сидят фейкометчики ! Ещё раз смотри ---рейс Москва -Париж 20сентября 2017 год !!!! А ты не разобрался .И купил это за грош . И выставил себя с глупой стороны . Ну нельзя же быть таким наивным .
Гога: ----Билет --Москва -Париж , 20сент2017 год выкладываешь . Очередной фейк и бред .
В посадочных талонах, которые выдаются после регистрации на рейс, стоимость билета не указывается. Все эти информационные выбросы, что кто-то ходит по метро или по улицам и вручает повестки так же полный бред. В таком случае повестку должны вручить получателю в руки, и что тогда все повестки на весь район носит такая "бригада" вылавливая всех подряд? У этой "бригады" есть повестки на всех? Российские интернет ресурсы тоже полны фейков разного рода. У меня на работе также приезжали с военкомата, и сидели в отделе кадров, были с ними сотрудник соцзащиты и юрист.Со всеми поговорили, узнали что и как в семье, сколько детей, спросили об ипотеке, и сказали что по необходимым учётным данные уточнили. В кадрах сказали, что информацию от военкомата направят в районные военкоматы по месту прописки сотрудников.
Артем Марусич: Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления. По Костанаю - рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле, если у людей была проблема с наличкой. Двух людей пригласил на погостить. Сейчас просто модерирую группы, режу спам, скам и фашистскую пропаганду.
Ну скинь ссылки на группы то Мало ли вдруг у кого тут знакомые россияне будут спрашивать о консультации и куда обращаться)Цитата:
Vit: Я с командировки тоже с рюкзаком иду по городу. Походу и меня теперь будут принимать за "уклониста". Может так и с Абайкай познакомлюсь. Подойдёт ко мне скажет с России? Я ему ага.
Увидишь людей в строгих костюмах которые вежливо спрашивают откуда вы приехали лучше не подходи))
Мишаня: А ну да, ну да. Не успели свалить, а говнецо уже наваливают
Тоесть критиковать свою страну это говнецо? Тогда зачем НГ тут и все сидящие кто день и ночь критикует Казахстан? Ааа или Казахстан можно а Россию не вздумай она святая?))) Цитата:
Мишаня: И в мирное время так, никто не застрахован
В России сейчас вообще страховки нет Заберут Убьют Скажут что пропал без вести Кому оно надо такое счастье умирать за старого диктатора на бессмысленной войне? Цитата:
Мишаня: Старики под 60 - это старшие офицеры.
Старики под 60 это старики под 60 К примеру врачи которые получили офицерское звание на военной кафедре в вузе тоесть обычные гражданские люди коих записали офицерами на случай войны Куча Бывших студентов юристов у которых военные кафедры были,техники,водители которые служили в 80ые и уже не помнят с какой стороны шомпол у калаша но их вот забирают Уже появились случаи смертей от инсультов в автобусах Ещё до войны не доехал уже умер от переживания Россия как всегда геноцидит свое население Цитата:
Мишаня: ЗЫ - не сторонник войны. Но и сваливать не намерен, хотя в гражданстве РФ меньше, чем сваливающие по возрасту
Потомучто некуда тебе и не на что В сети кремлеботы день и ночь трудятся чтобы дискредитировать бегущих от войны называя крысами и предателями родины Люди уже ведутся на эту риторику при этом сидя в мирном Казахстане)) Но проблема в том что кремлебот в окопы то не пойдет Он как тот закупщик наемных рабов таких как ты зазывает а вы ведётесь)))
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