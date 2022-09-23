В Нижнекамске похоронили Игоря Куска, получившего смертельные ранения в Донбассе. В 2015 году Игорь Куск был осужден на 23 года колонии строгого режима. Отсидел он 9 лет, а 25 июля, по словам супруги Ирины, уехал на фронт – в Донбасс.
По словам журналистов, в прощании участвовали сотни человек – не только родные и близкие, но и представители администрации города, в частности советник главы района Григория Китанов, он руководит местным советом ветеранов.
Путин снял с убийцы все обвинения.. То есть помиловал..
Могила Куска находится на аллее славы городского кладбища. Кортеж провожающих достиг сотни машин, движение в городе в какой-то момент было парализовано. Скорбящие на похоронах хором исполнили песню десанта «Синева», после чего автоматчики в военной форме сделали три залпа в воздух.
ОПГ «Кусковские» действовала с 1998 по 2004 год. Также она известна под названием «Нижний Китай». Куск, как отмечено в материалах его дела, был лидером группировки. Помимо него, свои сроки получили Нияз Шайхатдаров, Евгений Балдин, Тимур Халиков и другие фигуранты. Одним из самых громких эпизодов в материалах дел «Кусковских» считается убийство Бориса Ваймана – заслуженного строителя Татарстана, генерального директора ОАО «Татсантехмонтаж». Убийцами Ваймана признали Балдина и Шайхатдарова, Куск же был организатором. Застрелили строителя 18 марта 2004 года на улице Гагарина в Казани, у входа в офис. В деле Куска есть еще одно убийство, кроме того, он осужден за хранение оружия.
Теперь в России почетны убийцы, а мирное население просто мясо, которое надо перемолоть..
Кого? Для хаймарса какая разница, убийца он или педофил? Просто те, которые выживут, придут обратно на Родину, и начнут расправлятся с теми, кто их пересажал, сдал, кого насиловал и тд.. То есть ты стоишь на одной ступени с убийцами, приравненными к тебе и радуешься, что убийцы и педофилы теперь Герои.. Сильно же вы опустились..
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