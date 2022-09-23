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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 448 из 448«1...446447448
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:28
#6706
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Небольшой перекус..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:29
#6707
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Амирка и я голодные, едим премиум колбасу Разумович и запиваем и́огуртом Лесным..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:31
#6708
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Интересное место, прям в центре по Тарана, и в то же время малозаметное..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:33
#6709
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Какой тут Цон хороший был, и главное парковка огромная с трех сторон..
И все расщитано было, не то что в бывшем коттедже посаденного акима..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 00:42
#6710
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Убийца - Герой России

В Нижнекамске похоронили Игоря Куска, получившего смертельные ранения в Донбассе. В 2015 году Игорь Куск был осужден на 23 года колонии строгого режима. Отсидел он 9 лет, а 25 июля, по словам супруги Ирины, уехал на фронт – в Донбасс.

По словам журналистов, в прощании участвовали сотни человек – не только родные и близкие, но и представители администрации города, в частности советник главы района Григория Китанов, он руководит местным советом ветеранов.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 00:44
#6711
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Путин снял с убийцы все обвинения..
То есть помиловал..

Могила Куска находится на аллее славы городского кладбища. Кортеж провожающих достиг сотни машин, движение в городе в какой-то момент было парализовано. Скорбящие на похоронах хором исполнили песню десанта «Синева», после чего автоматчики в военной форме сделали три залпа в воздух.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 00:45
#6712
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Этот святой человек сидел не за одно убийство..



ОПГ «Кусковские» действовала с 1998 по 2004 год. Также она известна под названием «Нижний Китай». Куск, как отмечено в материалах его дела, был лидером группировки. Помимо него, свои сроки получили Нияз Шайхатдаров, Евгений Балдин, Тимур Халиков и другие фигуранты. Одним из самых громких эпизодов в материалах дел «Кусковских» считается убийство Бориса Ваймана – заслуженного строителя Татарстана, генерального директора ОАО «Татсантехмонтаж». Убийцами Ваймана признали Балдина и Шайхатдарова, Куск же был организатором. Застрелили строителя 18 марта 2004 года на улице Гагарина в Казани, у входа в офис. В деле Куска есть еще одно убийство, кроме того, он осужден за хранение оружия.


Теперь в России почетны убийцы, а мирное население просто мясо, которое надо перемолоть..

[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 00:47]
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 00:53
#6713
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Цитата:
111:
Теперь в России почетны убийцы, а мирное население просто мясо, которое надо перемолоть..

Ты Суворова (в девичестве Резун) не читал про ВОВ? Прочти, очень занимательно. В т.ч. и про ЗК. Фашики почему-то их дюже пугались.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 01:21
#6714
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Цитата:
Мишаня:
Фашики почему-то их дюже пугались.

Кого?
Для хаймарса какая разница, убийца он или педофил?
Просто те, которые выживут, придут обратно на Родину, и начнут расправлятся с теми, кто их пересажал, сдал, кого насиловал и тд..
То есть ты стоишь на одной ступени с убийцами, приравненными к тебе и радуешься, что убийцы и педофилы теперь Герои..
Сильно же вы опустились..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 12:29
#6715
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А сегодня у нас субботник..
Красим детские прибамбасы

фото картинок

Блин, не выспался, тяжело, помогал россиянам расселяться..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 12:37
#6716
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Цитата:
111:
Блин, не выспался, тяжело, помогал россиянам расселяться..

----Бедненький , сам себя не похвалишь --кто же ещё ?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18198
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 14:21
#6717
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Цитата:
Гога:
Бедненький , сам себя не похвалишь --кто же ещё ?

Действительно, я то хоть помогаю, вы пропагандисты только обзываете свой народ..
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