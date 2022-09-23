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[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 00:47]

Этот святой человек сидел не за одно убийство..ОПГ «Кусковские» действовала с 1998 по 2004 год. Также она известна под названием «Нижний Китай». Куск, как отмечено в материалах его дела, был лидером группировки. Помимо него, свои сроки получили Нияз Шайхатдаров, Евгений Балдин, Тимур Халиков и другие фигуранты. Одним из самых громких эпизодов в материалах дел «Кусковских» считается убийство Бориса Ваймана – заслуженного строителя Татарстана, генерального директора ОАО «Татсантехмонтаж». Убийцами Ваймана признали Балдина и Шайхатдарова, Куск же был организатором. Застрелили строителя 18 марта 2004 года на улице Гагарина в Казани, у входа в офис. В деле Куска есть еще одно убийство, кроме того, он осужден за хранение оружия.Теперь в России почетны убийцы, а мирное население просто мясо, которое надо перемолоть..