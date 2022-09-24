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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45151
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:09
#90
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Не знаю, наверно те, что уезжали в Россию и искали хаты, сами виноваты, но сейчас там война и я помогаю русским, не имея никаких камней за душой..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6717
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:10
#91
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Цитата:
Артем Марусич:
путлер сказал

Цитата:
Артем Марусич:
Путен соврал

Цитата:
Артем Марусич:
Путен и все

---Что же не до конца исправили , друзья ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:11
#92
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Цитата:
Начальник:
люди бегут от войны, они не согласны с произволом властей. больше трусы те кто осуждают их здесь в чате.

Как там говорят молодые, Вангую..
Кстати почему Вангую, от слова Ванга?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6717
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:16
#93
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Цитата:
111:

----Билет --Москва -Париж , 20сент2017 год выкладываешь . Очередной фейк и бред .
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