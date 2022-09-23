Отправлено: - 15:38

dvb:

С понедельника 19.09 по четверг 22.09 я написал 2(сообщения). За 20.09 сообщение благополучно висит в общем доступе и всем видно. Второе лень искать. Что-то с вашей системой не так, г-н Гафуров.

Цитата:Главный редактор ошибся в формулировке.Количество нарушений считается не с понедельника по четверг, а на последние 30 сообщений. Соответственно система показывает сколько нарушений на последние 30 сообщений, даже если вы эти сообщения писали по 3 штуки в месяц, все равно покажет.В понедельник утром, когда я делала перевод пользователей "в ПП" и "из ПП", у вас вероятно было 2 удаленных комментария.На утро четверга их стало 3. Соответственно вас перевели в пользователи.Вот тот самый третий комментарий, который стал решающим, от 20 сентябряСейчас у вас значится 4 отклоненных комментария. Вот четвертый, от 23 сентябряИскать 1-й и 2-й не буду. Потому что делается это вручную, просматривая все ветки и страницы. В данной ситуации я просмотрела все ветки (включая свободные темы), где были опубликованы комментарии с 00.00 19 сентября.