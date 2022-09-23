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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
496
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.09.22 - 15:38
#4691
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Цитата:
dvb:
С понедельника 19.09 по четверг 22.09 я написал 2(сообщения). За 20.09 сообщение благополучно висит в общем доступе и всем видно. Второе лень искать. Что-то с вашей системой не так, г-н Гафуров.

Главный редактор ошибся в формулировке.
Количество нарушений считается не с понедельника по четверг, а на последние 30 сообщений. Соответственно система показывает сколько нарушений на последние 30 сообщений, даже если вы эти сообщения писали по 3 штуки в месяц, все равно покажет.

В понедельник утром, когда я делала перевод пользователей "в ПП" и "из ПП", у вас вероятно было 2 удаленных комментария.
На утро четверга их стало 3. Соответственно вас перевели в пользователи.

Вот тот самый третий комментарий, который стал решающим, от 20 сентября


Сейчас у вас значится 4 отклоненных комментария. Вот четвертый, от 23 сентября


Искать 1-й и 2-й не буду. Потому что делается это вручную, просматривая все ветки и страницы. В данной ситуации я просмотрела все ветки (включая свободные темы), где были опубликованы комментарии с 00.00 19 сентября.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
366
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.09.22 - 16:28
#4692
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Цитата:
Rexyn:
Главный редактор ошибся в формулировке. Количество нарушений считается не с понедельника по четверг, а на последние 30 сообщений. Соответственно система показывает сколько нарушений на последние 30 сообщений, даже если вы эти сообщения писали по 3 штуки в месяц, все равно покажет


То, что Гафуров в этом слабо понимает, но уверенно об этом пишет, меня как-то не удивляет. Удивляет другое - у одного местного пустобреха, который с цифрами, я заметил за последние дни достаточно много удаленных вами сообщений. Всяко больше, чем у меня, но с него вы ПП почему-то не снимаете. Наверное из-за того, что он настрочил за это время на три порядка больше?
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
496
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.09.22 - 17:02
#4693
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Цитата:
dvb:
Удивляет другое - у одного местного пустобреха, который с цифрами, я заметил за последние дни достаточно много удаленных вами сообщений. Всяко больше, чем у меня, но с него вы ПП почему-то не снимаете. Наверное из-за того, что он настрочил за это время на три порядка больше?

Даже не вдаваясь в личности: да, если за 3 дня 5 комментов удалят, а потом за 1 день 30 комментариев написать и среди них не будет ни одного отклоненного, то к моменту, когда делаем перевод, под санкции этот пользователь не попадет. К сожалению это так.

Как уже писали ранее не один раз, в будущем на новом сайте постараемся перевод из группы в группу сделать автоматическим, чтобы наказание не зависело от дня недели, времени и сотрудника редакции.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
366
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.09.22 - 18:45
#4694
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Надеюсь, что исправите, а то те, кому надо, на раз обходят ваши контроли. Опять же не удивлен
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1002
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.22 - 00:40
#4695
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Цитата:
Rexyn:
Даже не вдаваясь в личности: да, если за 3 дня 5 комментов удалят, а потом за 1 день 30 комментариев написать

Ну-ну. За три удаленных в 1 день был переведен в обычные пользователи. Сильно Гафурову не понравился текст с прямым указанием моего мнения о том, что творилось в ветке. Ну да ладно, я на этот случай всегда говорю - мелочи упиваться властью, как бальзам на душу. Удачи в модерировании!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1420
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.22 - 12:07
#4696
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Цитата:
Мишаня:
Ну-ну. За три удаленных в 1 день был переведен в обычные пользователи

Вот пункт соглашения
3.3. Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария
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