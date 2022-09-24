Отправлено: - 11:22

Артем Марусич:

Да, и весь день и вечер. Люди прибывают в группы ~ по 100 человек в час и их в первую очередь интересует крыша над головой, мобильная связь, авто страховка, обмен денег и что такое ЦОН, а так же как его найти.

Цитата:1)Крыша,олх.2)Мобильная связь ,купите за копейки сим карту у любого местного оператора,там же её и активируют,если россиянин в роуминге то первое время можно просто пользоваться своим номером.3)Обмен денег,ну наверное в обменно пункте?Или Россияне не знают что это такое?Вы знаете я даже 30 лет назад когда не было интернета и телеграмм каналов ,ездил по России ,Белоруссии,снимал жильё и как то без проблем менял деньги,а сейчас то что изменилось?Всё остальное,как страховка, или что такое ЦОН при наличии интернета найти уже не составит труда.так что вы там объясняете сутки напролёт?