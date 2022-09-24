"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших). Читать новость
я еще тогда говорил, что не может человек независимо смотреть на события, факты, с таким отношением) хорошо, что уже не журналист
По мобилизции: региональные военкомы по шапке получили, ситуация исправляется, студентов, получающих первое высшее или среднее проф. образование мобилизация не коснется.
По приехавшим: утром в центре и правда ребят с сумками больше обычного, вот только в большинстве своем мне встретились совсем молодые, явно еще студенты) не показатель конечно, но что увидел, то увидел)
Артем Марусич: Да, и весь день и вечер. Люди прибывают в группы ~ по 100 человек в час и их в первую очередь интересует крыша над головой, мобильная связь, авто страховка, обмен денег и что такое ЦОН, а так же как его найти.
1)Крыша,олх. 2)Мобильная связь ,купите за копейки сим карту у любого местного оператора,там же её и активируют,если россиянин в роуминге то первое время можно просто пользоваться своим номером. 3)Обмен денег,ну наверное в обменно пункте?Или Россияне не знают что это такое?Вы знаете я даже 30 лет назад когда не было интернета и телеграмм каналов ,ездил по России ,Белоруссии,снимал жильё и как то без проблем менял деньги,а сейчас то что изменилось? Всё остальное,как страховка, или что такое ЦОН при наличии интернета найти уже не составит труда. так что вы там объясняете сутки напролёт?
Хм... У вас там от пропаганды затмило все вообще что ли..
Вели́кая Оте́чественная война́ (22 июня 1941 — 9 мая[19] 1945) — война Союза Советских Социалистических Республик против нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии), начавшаяся с самого крупного сухопутного вторжения в военной истории[20][21] их войск на советскую территорию и закончившаяся освобождением от фашизма стран Центральной и Восточной Европы. По своим масштабам — это был самый крупный и кровопролитный вооружённый конфликт в мировой истории[22][23][24][21]. Восточный фронт являлся важнейшей составной частью Второй мировой войны[22], завершившейся победой Красной армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. В западных странах именуется «Восточным фронтом»[25], в Германии — также «германо-советской войной[26]».
А там далее Ленинград, Курская битва, Сталинград и тд..
Блин, спал всего два часа, помогая русскому народу Завтра заселяются два близнеца, не знаю откуда, но теперь сбегают от кусучих цен с гостиницы.. Кто то хоть помогает пацанам с России, или понтоваться только могут, что они за Россию и ее народ? Им нужно все, от недорогой еды, у кого магазины, до денег, которых им скоро будет мало. Может откроем счет для помощи, кто хочет стать волонтером?
да не трусы они. люди бегут от войны, они не согласны с произволом властей. больше трусы те кто осуждают их здесь в чате. пришло время когда мы осуждаем назарбаева и мадератор нас не банет. обязательно придет время когда и путин ответит за кровь.
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