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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45151
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1036
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 11:12
#75
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Цитата:
Артем Марусич:
путлер

Цитата:
Артем Марусич:
Путен

я еще тогда говорил, что не может человек независимо смотреть на события, факты, с таким отношением) хорошо, что уже не журналист

По мобилизции: региональные военкомы по шапке получили, ситуация исправляется, студентов, получающих первое высшее или среднее проф. образование мобилизация не коснется.

По приехавшим: утром в центре и правда ребят с сумками больше обычного, вот только в большинстве своем мне встретились совсем молодые, явно еще студенты) не показатель конечно, но что увидел, то увидел)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8891
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:22
#76
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Цитата:
Артем Марусич:
Да, и весь день и вечер. Люди прибывают в группы ~ по 100 человек в час и их в первую очередь интересует крыша над головой, мобильная связь, авто страховка, обмен денег и что такое ЦОН, а так же как его найти.

1)Крыша,олх.
2)Мобильная связь ,купите за копейки сим карту у любого местного оператора,там же её и активируют,если россиянин в роуминге то первое время можно просто пользоваться своим номером.
3)Обмен денег,ну наверное в обменно пункте?Или Россияне не знают что это такое?Вы знаете я даже 30 лет назад когда не было интернета и телеграмм каналов ,ездил по России ,Белоруссии,снимал жильё и как то без проблем менял деньги,а сейчас то что изменилось?
Всё остальное,как страховка, или что такое ЦОН при наличии интернета найти уже не составит труда.
так что вы там объясняете сутки напролёт?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:27
#77
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Цитата:
Гога:
Донецкая и Луганская области есть украинские территории . И

Врага нужно мочить везде на своей территории..
Типа СССР не убивал агрессора на своей земле?
Ну пропагандисты..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6717
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:28
#78
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Меня удалили за слово -**клоун** , ну а Марусича просто исправят друзья , ведь он Уважаемый !!! :-x А мой коммент --удалят ---100% :-(

[Исправлено: Gljuk, 25.09.2022 - 11:42]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6717
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:32
#79
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Цитата:
111:

---Не встревай , не с тобой разговор .Для тебя это слишком сложно понять .Тут не только серое вещество необходимо , но и логически мыслить. И непредвзято .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6717
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:33
#80
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Цитата:
111:
Типа СССР не убивал агрессора на своей земле?

---Факты на страницу ---где и когда ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:43
#81
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Цитата:
Гога:
Факты на страницу ---где и когда ?

Хм...
У вас там от пропаганды затмило все вообще что ли..


Вели́кая Оте́чественная война́ (22 июня 1941 — 9 мая[19] 1945) — война Союза Советских Социалистических Республик против нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии), начавшаяся с самого крупного сухопутного вторжения в военной истории[20][21] их войск на советскую территорию и закончившаяся освобождением от фашизма стран Центральной и Восточной Европы. По своим масштабам — это был самый крупный и кровопролитный вооружённый конфликт в мировой истории[22][23][24][21]. Восточный фронт являлся важнейшей составной частью Второй мировой войны[22], завершившейся победой Красной армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. В западных странах именуется «Восточным фронтом»[25], в Германии — также «германо-советской войной[26]».

А там далее Ленинград, Курская битва, Сталинград и тд..

[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 11:44]
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1420
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:51
#82
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Цитата:
Гога:
Меня удалили за слово -**клоун** , ну а Марусича просто исправят друзья , ведь он Уважаемый !!! :-x А мой коммент --удалят ---100%

Нарушение пункта
2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.

До сих пор модератор исправлял. Далее будем просто удалять коммент, независимо от статуса.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 11:52
#83
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Ну и издевательства продолжаются .
Над своим же народом..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6717
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 11:58
#84
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Далее будем просто удалять коммент,

---А может уже сейчас начать ??? Не откладывать на потом .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:00
#85
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Блин, спал всего два часа, помогая русскому народу
Завтра заселяются два близнеца, не знаю откуда, но теперь сбегают от кусучих цен с гостиницы..
Кто то хоть помогает пацанам с России, или понтоваться только могут, что они за Россию и ее народ?
Им нужно все, от недорогой еды, у кого магазины, до денег, которых им скоро будет мало.
Может откроем счет для помощи, кто хочет стать волонтером?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:02
#86
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Якутов в жизни в реале никогда не видел.
Если повезет, сегодня пообщаюсь или завтра..
Спрошу их истории, почему, зачем, наседать не буду и спрашивать чей Крым..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18194
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 12:05
#87
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Хм..


png картинки
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6717
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 12:05
#88
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Цитата:
111:
Врага нужно мочить везде на своей территории..

----А против какого врага с 2014 года Киевская власть воевала ??На территории Донецкой и Луганской областей ?? Только не надо тут Чечню приплетать .
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
41
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 12:05
#89
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да не трусы они.
люди бегут от войны, они не согласны с произволом властей.
больше трусы те кто осуждают их здесь в чате.
пришло время когда мы осуждаем назарбаева и мадератор нас не банет.
обязательно придет время когда и путин ответит за кровь.
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