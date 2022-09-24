Отправлено: - 08:25

гражданин СССР:

Про захватим Киев трындели америкосы, а не Россия, Мобилизации не было бы, если бы америкорсы не стали накачивать Украину оружием и наемниками, что бы положить как можно борльше украинцев и россиян, азовцев отдали, что бы вытащить российский солдат из укрофашистского плена. Еще есть вопросы?

Цитата:Спасибо. Я смотрю российские телеканалы. А вы высказывались о том, что азовцев и их командиров нужно обменять на российских пленных до того, как вам сказали, что отдавать тех самых "фашистов" это хорошо для российских солдат?Когда два месяца осаждали азов сталь, вы тоже считали, что это нужно для того, что бы захватить в плен азовцев и обменять на российских солдат?Когда путлер говорил, что мобилизации не будет, вы тоже понимали, что может быть иначе и что он соврет? Ну или ему придется поступить так и нарушить свое обещание?Вы все еще считаете, что все, что говорит путлер или все чего он хочет - происходит? Или он все таки не видит будущее и иногда дает невыполнимые обещания? Не повышать пенсионный возраст к примеру? Не менять конституцию? И поступает так, как приходится, а не так, как он хотел и планировал изначально?Ну да, сказал что не будет мобилизации - но она случилась. Это не путен ошибся и соврал и не сдержал слово, это каварные американцы его вынудили.Ну тогда надо было сказать так как есть: я надеюсь, что мобилизации не будет, но мы несем серьезные потери, а если еще "запад" поможет Украине как своему союзнику, как и обещал, то придется.Нет, путлер сказал "Мобилизации не будет". Специальная операция идет по намеченному плану.Если в планы вмешались американцы и эти планы были изменены, то не врет ли он, когда говорит, что специальная военная операция идет по плану?Очень удобно не публиковать план, всегда можно будет сказать "Ну мы так и планировали, призвать мужиков с гражданки на фронт".