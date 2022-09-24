"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших). Читать новость
Артем Марусич: Ну, пока что, ошибались только "Захватим Киев за три дня!", "Мобилизации не будет", "Азовцев не отдадим".
Про захватим Киев трындели америкосы, а не Россия, Мобилизации не было бы, если бы америкорсы не стали накачивать Украину оружием и наемниками, что бы положить как можно борльше украинцев и россиян, азовцев отдали, что бы вытащить российский солдат из укрофашистского плена. Еще есть вопросы? Вы, Марусич, американестее всех американцев вместе взятых)) Аж из штанов выпрыгиваете)))
Когда я пол года назад писал, что будет плохо всем - ну ладно, можно было верить, что я просто паникер. Сейчас журналисты "НГ", просто выходят в город, подходят к людям с рюкзаками и берут интервью. Уже все в мире из за этой войны становятся беднее, и тем беднее становятся, чем ближе к войне.
Вот простите, но честно, поддерживать войну, когда ты уже каждый день сталкиваешься с людьми, бегущими от нее, ну я просто не знаю, просто не могу подобрать слова и теряюсь в догадках. Вас так гипнотизирует советская рухлядь в зеленом цвете? Люди, которые управляют этой техникой, что на картинке - умрут. Все деньги на их обучение были потрачены зря. Плюс на каждого из них - работает еще 10-20 человек гражданских, с которых собирают налоги. Вы считаете, что люди в РФ недостаточно бедны?
гражданин СССР: Про захватим Киев трындели америкосы, а не Россия, Мобилизации не было бы, если бы америкорсы не стали накачивать Украину оружием и наемниками, что бы положить как можно борльше украинцев и россиян, азовцев отдали, что бы вытащить российский солдат из укрофашистского плена. Еще есть вопросы?
Спасибо. Я смотрю российские телеканалы. А вы высказывались о том, что азовцев и их командиров нужно обменять на российских пленных до того, как вам сказали, что отдавать тех самых "фашистов" это хорошо для российских солдат?
Когда два месяца осаждали азов сталь, вы тоже считали, что это нужно для того, что бы захватить в плен азовцев и обменять на российских солдат?
Когда путлер говорил, что мобилизации не будет, вы тоже понимали, что может быть иначе и что он соврет? Ну или ему придется поступить так и нарушить свое обещание?
Вы все еще считаете, что все, что говорит путлер или все чего он хочет - происходит? Или он все таки не видит будущее и иногда дает невыполнимые обещания? Не повышать пенсионный возраст к примеру? Не менять конституцию? И поступает так, как приходится, а не так, как он хотел и планировал изначально?
Ну да, сказал что не будет мобилизации - но она случилась. Это не путен ошибся и соврал и не сдержал слово, это каварные американцы его вынудили.
Ну тогда надо было сказать так как есть: я надеюсь, что мобилизации не будет, но мы несем серьезные потери, а если еще "запад" поможет Украине как своему союзнику, как и обещал, то придется.
Нет, путлер сказал "Мобилизации не будет". Специальная операция идет по намеченному плану.
Если в планы вмешались американцы и эти планы были изменены, то не врет ли он, когда говорит, что специальная военная операция идет по плану?
Очень удобно не публиковать план, всегда можно будет сказать "Ну мы так и планировали, призвать мужиков с гражданки на фронт".
Решается этот логический парадокс очень просто: 1. Путен соврал о том, что мобилизации не будет (так как она случилась). 2. Путен и все кто говорят о том, что не война идет по плану - врут (так как изначально озвученная часть плана исключала мобилизацию).
гражданин СССР: Ну побежали крысы из России - в чем проблема-то?
Это же надо ненавидеть так русский народ, обзывая его. И при этом спокойно сидя тут, в Казахстане, на теплом диване.. Сам то чего, не как это животное, не пошел защищать Путина? То то.. А вот целый народ обзываешь.. Кто то дал тебе это право?
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