"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших). Читать новость
Добринцофф: На ОЛХ и Крыше,Вы это им всю ночь рассказывали?
Да, и весь день и вечер. Люди прибывают в группы ~ по 100 человек в час и их в первую очередь интересует крыша над головой, мобильная связь, авто страховка, обмен денег и что такое ЦОН, а так же как его найти.
Демобилизуются сухопутники в октябре и вновь уходят на войну, их всего 90 тысяч. Весенников тоже заберут, тоже 90. Итого 180. Этого не хватает даже до миллиона. 300 тысяч мирных, плюс 250 тех, кто воюет сегодня и 50 тысяч зэков.. Всего 800 тысяч. А потому недобор еще 200 тысяч. Значит мобилизация коснется 500 тысяч человек. Вот тогда будет миллион..
Кремль рассматривает запрет на выезд из России и введение военного положения
Кремль обсуждает возможность введения военного положения в России, если Украина продолжит атаковать присоединенные на референдумах территории. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября. Их итоги объявят 28-го числа.
Уже 30 сентября президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию, пишет «Верстка» со ссылкой на источники в парламенте. Обращение будет составлено по аналогии с тем, что было в 2014 году, когда Путин присоединял Крым.
Сразу после этого в России могут объявить военное положение, поскольку Украина и мир не признают итоги референдумов, а украинские силы продолжат свое наступление. По словам двух источников, близких к Кремлю, этот план «нежелательный, но возможный».
Вместе с этим Кремль может ввести запрет на выезд из России подлежащих призыву мужчин. По словам источников, власти называют отток мужчин за границу «вызывающим тревогу». Этот вопрос будет обсуждаться в начале недели президентом и представителями правительства. Тогда же и будет окончательно сформулировано решение.
В Тик Токе уже русские пацаны приколисты говорят что не Кастанай, а Костанай, тенге, а не Тэнгэ, второй ролик это ищут обмен денег.. Суженная в Тик токе сидит, жалеет пацанят, которых Путин выкинул из России, она и показала..
Не пойму только, как якуты очутились на костанайщине, посмотрел на карту, это как они пробирались то через половину России? Там до Монголии рукой подать, да и можно было заехать со стороны Семея или Павлодара..
Ну или вот проблема занятости: если эти тысячи людей (которые прибывают по тыщи в сутки) не найдут работу за месяц, то они все равно будут добывать еду (или деньги на ее покупку). Тогда может возникнуть проблема преступности.
Миграционный кризис, так называется, потому, что это не не проблема, а большая проблема.
У "тонущего" большого корабля самый большой ядерный потенциал в мире. И если кое-кто думает отсидеться за лужей в СШП, то он глубоко ошибается. Первым потонет именно он Большой корабль утянет за собой на дно всех, если они и дальше будут пытаться его притопить.
гражданин СССР: У "тонущего" большого корабля самый большой ядерный потенциал в мире. И если кое-кто думает отсидеться за лужей в СШП, то он глубоко ошибается. Первым потонет именно он Большой корабль утянет за собой на дно всех, если они и дальше будут пытаться его притопить.
Ну, пока что, ошибались только "Захватим Киев за три дня!", "Мобилизации не будет", "Азовцев не отдадим".
Вы правы только в одном, корабль утянет всех, кто его пытается потопить. Но есть один момент. Корабль пытается затопить только один человек, его капитан, и да, очевидно он уйдет на дно вместе с кораблем.
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