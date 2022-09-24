Отправлено: - 02:55

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А нельзя ли попросить Путина, чтоб и девушек от 18ти до 30ти мобилизовал? Глядишь, и сотни тысяч девушек к нам поедут.. По нашим законам можно брать четверых в жены..

[Исправлено: Артем Марусич, 25.09.2022 - 02:57]

Цитата:Ну так, через год просто езжайте в РФ и выбирайте из вдов, чьи мужья не успели выехать в Казахстан.