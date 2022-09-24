Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45150
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
Читать новость

Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
464
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 02:52
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
На ОЛХ и Крыше,Вы это им всю ночь рассказывали?

Да, и весь день и вечер. Люди прибывают в группы ~ по 100 человек в час и их в первую очередь интересует крыша над головой, мобильная связь, авто страховка, обмен денег и что такое ЦОН, а так же как его найти.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
464
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:55
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А нельзя ли попросить Путина, чтоб и девушек от 18ти до 30ти мобилизовал? Глядишь, и сотни тысяч девушек к нам поедут.. По нашим законам можно брать четверых в жены..

Ну так, через год просто езжайте в РФ и выбирайте из вдов, чьи мужья не успели выехать в Казахстан.

[Исправлено: Артем Марусич, 25.09.2022 - 02:57]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18181
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 03:02
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Есть армия,

Демобилизуются сухопутники в октябре и вновь уходят на войну, их всего 90 тысяч.
Весенников тоже заберут, тоже 90.
Итого 180.
Этого не хватает даже до миллиона.
300 тысяч мирных, плюс 250 тех, кто воюет сегодня и 50 тысяч зэков..
Всего 800 тысяч.
А потому недобор еще 200 тысяч.
Значит мобилизация коснется 500 тысяч человек.
Вот тогда будет миллион..

[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 03:02]
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4262
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 03:38
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это они еще не начинали?
Костанай не резиновый!)))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18181
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 03:47
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кремль рассматривает запрет на выезд из России и введение военного положения

Кремль обсуждает возможность введения военного положения в России, если Украина продолжит атаковать присоединенные на референдумах территории. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября. Их итоги объявят 28-го числа.

Уже 30 сентября президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию, пишет «Верстка» со ссылкой на источники в парламенте. Обращение будет составлено по аналогии с тем, что было в 2014 году, когда Путин присоединял Крым.

Сразу после этого в России могут объявить военное положение, поскольку Украина и мир не признают итоги референдумов, а украинские силы продолжат свое наступление. По словам двух источников, близких к Кремлю, этот план «нежелательный, но возможный».

Вместе с этим Кремль может ввести запрет на выезд из России подлежащих призыву мужчин. По словам источников, власти называют отток мужчин за границу «вызывающим тревогу». Этот вопрос будет обсуждаться в начале недели президентом и представителями правительства. Тогда же и будет окончательно сформулировано решение.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18181
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 04:55
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пацаны 95х, 96х годов..
Еще вся жизнь впереди..









Мы тут видим обширную географию и знаем, что война коснулась не только периферии, где российский народ держат за скот, но и самой Москвы..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18181
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 04:58
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
обмен денег

В Тик Токе уже русские пацаны приколисты говорят что не Кастанай, а Костанай, тенге, а не Тэнгэ, второй ролик это ищут обмен денег..
Суженная в Тик токе сидит, жалеет пацанят, которых Путин выкинул из России, она и показала..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18181
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 05:13
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот 94го года..



Весь активный цвет России.
А кто не сбежал, того просто выжгут войной и на ее обслуживание, шитье кирзачей в три смены и производство фуфаек из китайского силикона..
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS