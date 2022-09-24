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"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45150
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:19
Комментарий проходит проверку.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:22
Комментарий проходит проверку.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:24
Тут уже больше тысячи комментов..
Почему у нас мало?
редактор картинок онлайн
Почему у нас мало?
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:33
Комментарий проходит проверку.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 462
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 00:44
Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления. По Костанаю - рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле, если у людей была проблема с наличкой. Двух людей пригласил на погостить. Сейчас просто модерирую группы, режу спам, скам и фашистскую пропаганду.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:34
Цитата:
Дуров даже повыкидывал пропагандисткие российские сайты с телеграмма, где они призывали вырезать всех украинцев и их детей.
Артем Марусич:
фашистскую пропаганду.
фашистскую пропаганду.
Дуров даже повыкидывал пропагандисткие российские сайты с телеграмма, где они призывали вырезать всех украинцев и их детей.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8890
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:43
Цитата:
На ОЛХ и Крыше,Вы это им всю ночь рассказывали?
Скажите пожалуйста какие объявления хотят размещать Россияне?
Цитата:
Да ну?И как успешно?
Не знаю как в Рудном но в ЗТБ они точно ничего не найдут.
Артем Марусич:
Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления.
Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления.
На ОЛХ и Крыше,Вы это им всю ночь рассказывали?
Скажите пожалуйста какие объявления хотят размещать Россияне?
Цитата:
Артем Марусич:
рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле,
рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле,
Да ну?И как успешно?
Не знаю как в Рудном но в ЗТБ они точно ничего не найдут.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:43
А нельзя ли попросить Путина, чтоб и девушек от 18ти до 30ти мобилизовал?
Глядишь, и сотни тысяч девушек к нам поедут..
По нашим законам можно брать четверых в жены..
Глядишь, и сотни тысяч девушек к нам поедут..
По нашим законам можно брать четверых в жены..
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:45
У меня тот, которого с границы жду, перешел ее уже, просит еще троих расселить..
Может кто из тех, кто сочувствует российскому народу, поможет?
Где наши понторезы то, сваих не брасаем?
Может кто из тех, кто сочувствует российскому народу, поможет?
Где наши понторезы то, сваих не брасаем?
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:57
Кстати..
На что ответил Шойгу
По поводу Указа о частичной мобилизации. Общий мобилизационный ресурс в РФ составляет почти 25 млн человек — это военнослужащие из запаса, имеющие военный опыт и ВУС, сообщил министр.
Так что правильно делают ребятки..
Москва готова мобилизовать еще 24 миллиона..
Это уже от себя..
[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 01:58]
На что ответил Шойгу
По поводу Указа о частичной мобилизации. Общий мобилизационный ресурс в РФ составляет почти 25 млн человек — это военнослужащие из запаса, имеющие военный опыт и ВУС, сообщил министр.
Так что правильно делают ребятки..
Москва готова мобилизовать еще 24 миллиона..
Это уже от себя..
[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 01:58]
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:13
Я с командировки тоже с рюкзаком иду по городу. Походу и меня теперь будут принимать за "уклониста". Может так и с Абайкай познакомлюсь. Подойдёт ко мне скажет с России? Я ему ага.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:15
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:20
Сегодня под закрытие в Астыкжане всего пять авто.
Две из них, вдали девятки или как их там, россияне коробками что то там накупают..
В Астыкжане мало народа, но россиян сразу как то видно, шумно и весело..
Человек десять их там было..
Две из них, вдали девятки или как их там, россияне коробками что то там накупают..
В Астыкжане мало народа, но россиян сразу как то видно, шумно и весело..
Человек десять их там было..
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:25
Путин об этих людях, не хотящих за него умирать и убивать..
Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, — заявил президент.
Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, — заявил президент.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:49
России нужно срочно остановить эту мобилизацию. Это уже какое то безумие. Есть же силовые структуры милиция, ОМОН. И тд. Есть армия, Зачем гражданских трогать. В конце концов есть кинжалы, сарматы, воеводы, пойседоны. Или их применят когда уже всех парней убьют.
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