Отправлено: - 01:43

Артем Марусич:

Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления.

Артем Марусич:

рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле,

Цитата:На ОЛХ и Крыше,Вы это им всю ночь рассказывали?Скажите пожалуйста какие объявления хотят размещать Россияне?Цитата:Да ну?И как успешно?Не знаю как в Рудном но в ЗТБ они точно ничего не найдут.